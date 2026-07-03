El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 4 de julio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 4 de julio, día del Conejo de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Conejo
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro
- Animales incompatibles: Gallo
- Actividades recomendadas: fortalecer relaciones familiares, resolver desacuerdos mediante el diálogo, ordenar el hogar o el espacio de trabajo, desarrollar proyectos creativos, estudiar con calma, realizar actividades vinculadas con la naturaleza y el bienestar
- Actividades a evitar: responder con impaciencia, insistir en discusiones sin sentido, asumir compromisos imposibles de cumplir, actuar por presión externa, dejar asuntos importantes para otro momento
Horóscopo chino: cómo es la energía del Conejo de Tierra Yin
En el horóscopo chino, el Conejo de Tierra Yin extiende una energía serena que invita a construir paz donde antes existía inquietud. La delicadeza propia del Conejo se combina con la firmeza de la Tierra Yin, formando una influencia que favorece la estabilidad emocional, la prudencia y el crecimiento silencioso. No es un día para competir ni para buscar protagonismo; es una jornada destinada a fortalecer aquello que realmente sostiene la vida
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 4 de julio, día del Conejo de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada favorable para organizar asuntos personales que habían quedado relegados. La energía del Conejo de Tierra Yin favorece el análisis tranquilo antes de tomar decisiones. Una conversación sincera permitirá disipar una duda importante. Será conveniente dedicar tiempo a las personas que inspiran confianza. La serenidad abrirá caminos inesperados
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre un ambiente donde su paciencia encuentra un terreno fértil para dar resultados. El Conejo suaviza tensiones recientes y facilita acuerdos duraderos. Una tarea realizada con dedicación recibirá reconocimiento. Será un excelente momento para consolidar proyectos familiares o profesionales. La estabilidad continuará fortaleciéndose
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): percibe una energía que le invita a disminuir el ritmo para observar con mayor profundidad lo que sucede a su alrededor. El Conejo de Tierra Yin demuestra que la prudencia también puede conducir al éxito. Una oportunidad aparecerá donde antes solo veía rutina. Será importante actuar con sensibilidad. La reflexión enriquecerá sus decisiones
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): vive una jornada especialmente armoniosa donde su naturaleza florece con naturalidad. La Tierra Yin fortalece su capacidad para construir relaciones estables y tomar decisiones equilibradas. Un encuentro agradable renovará su entusiasmo. Será un excelente día para sembrar proyectos personales de largo alcance. La confianza interior brillará con fuerza
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra un momento propicio para moderar el impulso y fortalecer la estrategia. El Conejo de Tierra Yin le recuerda que incluso los líderes más fuertes necesitan escuchar antes de actuar. Una nueva perspectiva enriquecerá sus planes futuros. Será conveniente prestar atención a los pequeños detalles. La paciencia multiplicará sus posibilidades
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): disfruta de una jornada que favorece la observación inteligente y la toma de decisiones prudentes. El ambiente sereno potenciará su intuición natural. Una coincidencia llamará su atención y despertará nuevas ideas. Será un buen momento para perfeccionar estrategias personales. La discreción seguirá siendo su mayor fortaleza
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): descubre que reducir el ritmo no significa perder impulso, sino ganar perspectiva. El Conejo de Tierra Yin favorece los vínculos afectivos y el descanso consciente. Una invitación inesperada aportará alegría a la jornada. Será conveniente equilibrar actividad y tranquilidad. La armonía renovará sus energías
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra una de las energías más favorables del ciclo gracias a su afinidad con el Conejo. La creatividad, la sensibilidad y la inspiración se verán notablemente fortalecidas. Un proyecto artístico o personal podrá dar un paso importante. Será un excelente día para expresar emociones con sinceridad. La belleza aparecerá en los pequeños detalles
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): vive una jornada que le invita a combinar su ingenio con mayor serenidad. El Conejo de Tierra Yin favorece las decisiones meditadas por encima de las respuestas rápidas. Una propuesta interesante merecerá un análisis más profundo antes de aceptarla. Será importante escuchar todas las opiniones. La prudencia fortalecerá sus resultados
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se encuentra frente a la energía opuesta del día, por lo que convendrá evitar discusiones innecesarias o críticas demasiado severas. El Conejo de Tierra Yin le enseña que la comprensión puede ser más eficaz que la perfección. Un desacuerdo podrá resolverse mediante una actitud conciliadora. Será importante elegir cuidadosamente las palabras. La humildad abrirá nuevas puertas
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): disfruta de una jornada estable donde la confianza y la lealtad serán ampliamente recompensadas. El Conejo fortalece las relaciones sinceras y el sentido de comunidad. Una noticia alentadora reforzará sus expectativas para las próximas semanas. Será un excelente momento para compartir con seres queridos. La armonía crecerá naturalmente
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): encuentra un día especialmente favorable para cultivar la paz interior y disfrutar de los afectos. La afinidad con el Conejo potencia su sensibilidad y su optimismo. Una oportunidad para reconciliarse con alguien importante podría presentarse de manera inesperada. Será un buen momento para agradecer lo construido hasta ahora. La serenidad acompañará cada uno de sus pasos