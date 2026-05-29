HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 30 de mayo, día del Dragón de Madera Yang.

Signo regente del día: Dragón

Dragón Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata, Mono

Rata, Mono Animales incompatibles: Perro

Perro Actividades recomendadas: iniciar proyectos ambiciosos, liderar equipos, tomar decisiones importantes, expandir negocios, viajar, expresar ideas innovadoras

iniciar proyectos ambiciosos, liderar equipos, tomar decisiones importantes, expandir negocios, viajar, expresar ideas innovadoras Actividades a evitar: arrogancia, promesas exageradas, actuar sin escuchar a otros, imponer opiniones, asumir riesgos innecesarios por orgullo

Horóscopo chino: cómo es la energía del Dragón de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Dragón de Madera Yang desciende sobre la jornada como un trueno luminoso atravesando el cielo de primavera, despertando ambición, movimiento y un deseo irrefrenable de expansión. La Madera Yang alimenta el poder visionario del Dragón, otorgándole creatividad desbordante, magnetismo y una energía capaz de inspirar o intimidar según cómo sea utilizada.