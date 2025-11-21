HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 22 de noviembre, día de la Cabra de Madera Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Conejo, Cerdo, Caballo

Animales incompatibles: Búfalo, Dragón, Perro

Actividades recomendadas: ordenar espacios personales, planificar inversiones pequeñas, estudiar temas creativos, iniciar conversaciones conciliadoras

Actividades a evitar: discutir asuntos familiares, tomar decisiones impulsivas, reorganizar presupuestos complejos, confrontar figuras de autoridad

Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Madera Yin

En el horóscopo chino, energía de la Cabra de Madera Yin suaviza el ritmo interno y abre un clima emocional más contemplativo, perfecto para revisar decisiones recientes sin caer en la presión de un resultado inmediato. Este día promueve la diplomacia, la sensibilidad y una intuición más nítida, lo que favorece acuerdos silenciosos y entendimientos profundos. Al mismo tiempo, la vibración de la madera establece una corriente de inspiración que permite canalizar emociones en acciones equilibradas, evitando excesos y manteniendo un enfoque práctico.

