El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 22 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 22 de noviembre, día de la Cabra de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Cabra
Elemento: Madera
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Conejo, Cerdo, Caballo
Animales incompatibles: Búfalo, Dragón, Perro
Actividades recomendadas: ordenar espacios personales, planificar inversiones pequeñas, estudiar temas creativos, iniciar conversaciones conciliadoras
Actividades a evitar: discutir asuntos familiares, tomar decisiones impulsivas, reorganizar presupuestos complejos, confrontar figuras de autoridad
Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Madera Yin
En el horóscopo chino, energía de la Cabra de Madera Yin suaviza el ritmo interno y abre un clima emocional más contemplativo, perfecto para revisar decisiones recientes sin caer en la presión de un resultado inmediato. Este día promueve la diplomacia, la sensibilidad y una intuición más nítida, lo que favorece acuerdos silenciosos y entendimientos profundos. Al mismo tiempo, la vibración de la madera establece una corriente de inspiración que permite canalizar emociones en acciones equilibradas, evitando excesos y manteniendo un enfoque práctico.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día despierta una mayor disposición a evaluar los lazos personales con una transparencia que te permitirá comprender silencios recientes, y notarás que ciertos intercambios sociales generan una claridad que antes parecía lejana. Te sentirás inclinado a resolver malentendidos con una paciencia poco habitual, lo que favorecerá resultados inesperadamente positivos. En lo laboral, surgirán ideas discretas que más adelante podrían convertirse en oportunidades estables, aunque hoy solo parezcan intuiciones dispersas. En lo material, una conversación casual puede sugerirte una mejora financiera que conviene estudiar sin prisa. En lo emocional, recuperarás un matiz de tranquilidad que parecía haberse perdido entre tensiones menores
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): sentirás cierta fricción interna debido a la incompatibilidad energética del día, y esto puede manifestarse en decisiones que parezcan más pesadas de lo normal. Aun así, si moderas expectativas y avanzas paso a paso, descubrirás que algunas tareas rutinarias aportan más calma de la que imaginabas. En el entorno laboral, conviene evitar confrontaciones y elegir cuidadosamente las palabras para no crear tensiones innecesarias. En temas financieros, lo prudente será mantener el plan actual sin abrir caminos nuevos que requieran compromiso inmediato. En lo emocional, un gesto amable de alguien cercano aliviará el peso de la jornada y te devolverá un pequeño brillo de serenidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): tu dinamismo habitual se suaviza bajo esta energía yin, lo que te permitirá observar situaciones desde un ángulo más compasivo que sorprende incluso a quienes te rodean. En lo laboral, una propuesta ajena te mostrará un camino alternativo que podría equilibrar tus responsabilidades futuras. En lo económico, un detalle administrativo requiere atención inmediata para evitar retrasos menores. En lo social, notarás que una persona con la que habías perdido contacto reaparece con una intención sincera y útil. En lo emocional, un pensamiento inspirador te dará una sensación de renovación interna que acompañará todo el día
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la afinidad con la Cabra potencia tu intuición y te permitirá anticipar cambios sutiles en el ambiente que favorecen conciliaciones largamente esperadas. En el trabajo, un comentario suave abre la puerta a una mejora gradual en la comunicación con alguien clave. En lo financiero, una recomendación confiable aparece en el momento preciso para guiar un movimiento pequeño pero prometedor. En lo social, te sentirás más inclinado a compartir tiempo con personas que aportan calma auténtica. En lo emocional, una certeza inesperada te devuelve seguridad en un asunto afectivo que parecía incierto
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día podría sentirse restrictiva para tu impulso natural, pero si adoptas un ritmo más lento notarás oportunidades escondidas entre detalles que siempre pasas por alto. En lo laboral, conviene evitar imposiciones y escuchar con atención propuestas ajenas que revelan perspectivas más pragmáticas. En lo monetario, un asunto pendiente encuentra una solución moderada que equilibra expectativas. En lo social, te sorprenderá la sinceridad inesperada de una persona que no suele expresarse con tanta claridad. En lo emocional, una reflexión sobre decisiones pasadas te deja una sensación de madurez interna difícil de ignorar
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía de la madera yin activa tu capacidad analítica y emocional al mismo tiempo, generando un balance inusual que mejora tu lectura del entorno. En el trabajo, entenderás rápidamente un cambio de dinámica que te dará ventaja en una conversación clave. En lo material, un gasto menor te obligará a ajustar un detalle logístico sin causar preocupación real. En lo social, un intercambio inesperado revelará una información que te resultará útil en los próximos días. En lo emocional, un momento introspectivo aclara un sentimiento que necesitaba definirse
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la compatibilidad con la Cabra abre una jornada fluida en la que te resultará más sencillo comunicar deseos y recibir comprensión inmediata. En lo laboral, un proyecto estancado muestra señales de avance gracias a un aporte externo que cambia el ritmo. En las finanzas, un cálculo revisado te permitirá anticipar ajustes que evitarán contratiempos posteriores. En lo social, alguien te ofrecerá una alternativa entretenida que aligera un compromiso previo. En lo emocional, notarás un entusiasmo suave que refresca vínculos afectivos
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): tu propio día amplifica intuiciones, sensibilidad y una percepción emocional que te vuelve especialmente receptivo a señales sutiles. En el trabajo, descubrirás que una conversación relajada resuelve un problema que parecía más complejo de lo que realmente era. En lo económico, un gesto de apoyo externo te permitirá equilibrar un asunto pendiente sin generar tensión. En lo social, una presencia inesperada te llenará de una paz que necesitabas desde hace días. En lo emocional, sentirás que una certeza profunda se acomoda finalmente en tu interior
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del día te invita a bajar revoluciones y observar con atención pequeñas oportunidades que solo aparecen cuando no estás acelerando. En lo laboral, una respuesta que esperabas llega con un matiz favorable que te permite reorganizar prioridades. En lo financiero, una recomendación técnica mejora un plan que ya estabas considerando. En lo social, un encuentro breve deja una impresión inspiradora que influye positivamente en tu ánimo. En lo emocional, un pensamiento espontáneo activa un deseo de cambio interno que comienza a tomar forma
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la suavidad del día te ayuda a ordenar ideas dispersas y a reconocer qué deberías priorizar para mantener estabilidad a mediano plazo. En el trabajo, una guía sutil de alguien experimentado evita un error que pudo complicarse. En lo monetario, un ajuste de cálculo genera una mejora que no esperabas tan pronto. En lo social, una conversación espontánea despierta una impresión que resuena positivamente. En lo emocional, notarás una recuperación interior que fortalece tu claridad afectiva
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la falta de afinidad con la Cabra podría manifestarse en cierta irritabilidad, pero si adoptas una actitud flexible, transformarás la tensión en avances silenciosos. En el trabajo, elegir tus batallas será fundamental para mantener equilibrio con quienes no comparten tu ritmo. En las finanzas, conviene posponer decisiones que involucren múltiples variables. En lo social, un comentario inesperado exige paciencia para evitar interpretaciones erróneas. En lo emocional, una pausa consciente te permitirá recuperar control interno ante una sensación pasajera
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la afinidad con la Cabra genera un ambiente suave y protector que te impulsa a compartir ideas que llevabas guardadas desde hace tiempo. En lo laboral, un gesto amable abre la puerta a una propuesta que podría convertirse en mejora futura. En lo económico, una opción moderada aparece sin que la busques y ofrece estabilidad. En lo social, descubrirás que alguien valora profundamente tu presencia aunque no lo exprese con frecuencia. En lo emocional, un recuerdo positivo ilumina tu ánimo y fortalece vínculos importantes