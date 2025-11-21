El horóscopo chino revela para este viernes 21 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 21 de noviembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): durante la mañana una idea pendiente se vuelve más clara y te anima a ajustar un plan personal. A media tarde, una conversación espontánea abre un camino práctico para resolver una situación que te incomodaba. Al llegar la noche, notarás un alivio emocional que te permite reorganizar tus prioridades con mayor calma. También sentirás que una duda se diluye gracias a una señal sutil. Terminas el día con una sensación de coherencia interna
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana se inicia con un ritmo pausado que te facilita avanzar con métodos más eficientes. En la tarde, un gesto amable de alguien cercano te recordará la importancia de delegar ciertas tareas. Al anochecer, una reflexión profunda te ayudará a cerrar un ciclo mental que venías postergando. Además, aparece un detalle inspirador que da dirección a un nuevo propósito. Culminas la jornada con una estabilidad serena
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): desde la mañana sientes un impulso que te permite organizar tus pendientes con mayor determinación. Durante la tarde, un comentario inesperado amplía tu perspectiva sobre un asunto cotidiano. Al llegar la noche, una sensación cálida te invita a relajarte y confiar más en tu intuición. También aparece un pensamiento luminoso que armoniza tus emociones. Concluyes el día con una energía renovada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): a primera hora sentirás una claridad tranquila que estabiliza tu estado anímico. En la tarde, un encuentro casual te muestra una solución más ligera para un dilema pequeño. Cuando la noche se asienta, descubres un espacio interno de calma que te ayuda a poner límites saludables. También surge una imagen mental que se convierte en una pista para avanzar. Cierras el día con equilibrio emocional
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana despierta en ti una determinación suave que mejora tu enfoque. En la tarde, una oportunidad inesperada te muestra un ángulo diferente para un proyecto reciente. Al caer la noche, una conversación íntima te hace sentir más acompañado. Además, reconocerás un patrón que te permitirá tomar mejores decisiones. Terminas la jornada con un aire de claridad expansiva
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): al iniciar el día percibes un orden interno que facilita la resolución de asuntos pendientes. Durante la tarde, surge una coincidencia significativa que ilumina un tema que dabas por perdido. En la noche, un ambiente sereno te ayuda a distinguir tus emociones con precisión. También notarás un matiz inesperado en tus pensamientos que te abre una ruta nueva. El cierre del día llega con una sensación de sabiduría aplicada
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): en la mañana aparece una motivación espontánea que te empuja a finalizar algo que venías dejando para después. A mitad de la tarde, un intercambio breve activa una idea útil que puedes emplear pronto. En la noche, una energía de alivio disipa una inquietud acumulada. Además, encontrarás un gesto cotidiano que te inspira a mejorar un hábito. Finalizas el día con un ánimo flexible
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): a primeras horas sentirás una sensibilidad productiva que te ayuda a ordenar tu entorno. En la tarde, un cambio pequeño en la rutina abre una posibilidad creativa. Con la llegada de la noche, una tranquilidad envolvente te invita a escucharte con mayor suavidad. También recibirás una señal que reafirma un deseo personal. Concluyes el día en un estado de armonía consciente
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana se activa con un dinamismo mental que te permite resolver asuntos breves con rapidez. En la tarde, una revelación ligera te inspira a reorganizar tus próximos pasos. Cuando cae la noche, notarás un impulso emocional que favorece la confianza en ti mismo. Además, una idea atrevida se instala como posibilidad real. El día termina con una mezcla de alegría y dirección clara
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): desde temprano surge una lucidez práctica que te facilita ver dónde invertir tu energía. Durante la tarde, una frase escuchada al pasar te ayuda a resolver un dilema sencillo. En la noche, un momento sincero abre un sentimiento de gratitud inesperado. También encontrarás una pista útil para un objetivo próximo. Cierras la jornada con determinación suave
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana empieza con un alivio interno que despeja una preocupación ligera. A media tarde, aparece una oportunidad de ajustar un plan de manera más eficiente. Al llegar la noche, sentirás una calma profunda que organiza tus emociones. Además, un recuerdo positivo te da impulso para un propósito personal. Culminas el día con sensación de estabilidad sólida
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana te ofrece una dulzura emocional que mejora tu vínculo con el entorno. En la tarde, un gesto inesperado abre un espacio de confianza genuina. Con la llegada de la noche, notarás que una inquietud se disipa sin resistencia. También encontrarás una motivación tranquila para avanzar en un pequeño deseo. Terminas la jornada con una calidez serena y constante