El horóscopo chino revela para este jueves 20 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 20 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 20 de noviembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): al iniciar la mañana sentirás que una energía suave te ayuda a ordenar prioridades sin esfuerzo. Durante la tarde, un intercambio casual se convertirá en una pista valiosa para algo que venías pensando resolver. En la noche, un recuerdo positivo te permitirá cerrar el día con una sensación de renovación interna. También notarás que una idea que parecía difusa empieza a tomar dirección. Terminarás la jornada con una claridad inesperada
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana te trae una estabilidad que favorece resolver asuntos prácticos sin contratiempos. En la tarde surge un diálogo que te muestra un enfoque más eficiente para una situación reciente. Al llegar la noche, se activa en ti un estado de calma que mejora tus decisiones emocionales. Además, tendrás un momento de lucidez que ilumina un objetivo a mediano plazo. El día termina con una firme sensación de avance concreto
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): al comenzar el día experimentarás un impulso que te anima a modificar un hábito que ya no te sirve. A media tarde, una coincidencia curiosa te abrirá una oportunidad inesperada. En la noche, un pequeño gesto ajeno te dejará una impresión cálida que te acompaña emocionalmente. También descubrirás una alternativa ingeniosa para algo que venías postergando. Cerrarás la jornada con una energía más ligera
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana empieza con una sensación de orden interior que te facilita evaluar lo que realmente importa. En la tarde aparece un intercambio sereno que aclara un malentendido reciente. Ya en la noche, disfrutarás de un momento de silencio que abre un espacio de introspección reparadora. Además, un detalle inesperado te recordará la importancia de confiar en tus percepciones. Terminas el día con una armonía particular
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): durante la mañana te sentirás motivado a ajustar un plan que venías estructurando lentamente. En la tarde surge una conversación que aclara una duda que te acompañaba desde hace días. En la noche, la energía se vuelve más introspectiva y te permite ver con mayor nitidez tus emociones. También sentirás una chispa creativa que podría transformarse en una idea valiosa. El día finaliza con una confianza renovada
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): al despertar notarás una claridad mental que te orienta hacia decisiones simples pero efectivas. A mitad de tarde, un comentario ajeno revela un detalle que pasaste por alto. En la noche, una sensación apacible te permite ordenar pensamientos con mayor suavidad. También aparecerá una inspiración que te prepara para movimientos futuros. Concluyes la jornada con equilibrio emocional
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): en la mañana surge un entusiasmo repentino que te impulsa a retomar un proyecto olvidado. A lo largo de la tarde, una interacción breve despierta ideas nuevas y espontáneas. En la noche, encontrarás un momento ideal para liberar una tensión antigua. Además, un pensamiento inesperado te ayudará a visualizar el siguiente paso. El día cierra con una energía de ligereza
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana se abre con una sensibilidad particular que te acerca a tus prioridades reales. Durante la tarde, un cambio mínimo en tu entorno te inspira a modificar una rutina. Al llegar la noche, te sentirás acompañado por una calma profunda que aclara emociones confusas. También habrá un instante de lucidez que mejora tu perspectiva general. Finalizas el día con una serenidad especial
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): desde muy temprano experimentarás un dinamismo mental que te permite resolver asuntos con rapidez. En la tarde, una señal inesperada refuerza una intuición que habías tenido recientemente. Al caer la noche, una conversación ligera te deja una sensación agradable y motivadora. Además, notarás que un detalle que pasaba desapercibido ahora adquiere importancia. La jornada cierra con un entusiasmo renovado
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): en la mañana surge una organización espontánea que facilita tus tareas cotidianas. Durante la tarde, algo que escuchas de manera accidental te da una clave útil para un problema menor. En la noche, un momento sincero con alguien cercano mejora tu ánimo. También se activa en ti una intuición que guía tus decisiones futuras. Cierras el día con una claridad concreta
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): al iniciar el día sentirás un alivio emocional que te permite avanzar con soltura. A media tarde, una propuesta amable te invita a modificar un plan de forma más eficiente. Ya en la noche, se ordena una inquietud que te acompañaba desde hace semanas. También descubrirás un pequeño incentivo que alimenta tu motivación. El día termina con una sensación de estabilidad
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): durante la mañana surge una ternura interna que favorece tus primeras decisiones. En la tarde, un comentario positivo ilumina un aspecto que subestimabas. En la noche, un silencio reparador te permite sentirte más en tu eje. Además, una idea tranquila se acomoda como un plan posible. Finalizas la jornada con una energía cálida y reconfortante