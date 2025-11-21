El horóscopo chino revela para este sábado 22 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 22 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): en la mañana surge una claridad interna que orienta decisiones estancadas y abre espacio para reacomodar prioridades sin tensión. Durante la tarde se activa una necesidad de revisar compromisos sociales que podrían requerir tu sinceridad absoluta. Hacia el anochecer aparece una chispa creativa que impulsa un diálogo profundo con alguien que no veías desde hace tiempo
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): en la mañana aparece una energía tranquila que permitete ordenar tareas pendientes sin sentirte saturado. En la tarde una conversación fortuita despierta nuevas ideas financieras que deseas explorar con cautela. Al llegar la noche se produce un clima emocional suave que favorece reconocer una necesidad sentimental que habías pospuesto
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): en la mañana notas un impulso decidido para dejar de lado hábitos que frenaban tu avance. Durante la tarde tu intuición te guía hacia un territorio inesperado donde surge una oportunidad laboral o creativa. La noche se vuelve introspectiva y permite desarmar un viejo miedo que ya no tiene lugar en tu vida
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): en la mañana recibes un flujo emocional suave que te ayuda a reconciliarte con un pendiente personal. Por la tarde se consolida una sensación de seguridad que te impulsa a avanzar en un proyecto que habías detenido. Ya entrada la noche una señal inesperada reactiva la motivación espiritual que creías apagada
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): en la mañana percibes una liberación mental que reorganiza tu visión sobre un asunto familiar. En la tarde una idea audaz te lleva a modificar una estrategia que creías perfecta pero que aún podía mejorarse. La noche se tiñe de una energía introspectiva que fortalece tu determinación para cerrar ciclos gastados
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): en la mañana un detalle sutil te muestra que estabas subestimando tu propia capacidad de resolución. Durante la tarde experimentas un giro emocional que abre la puerta a un diálogo honesto y reparador. En la noche una vibración más silenciosa te anima a meditar sobre el camino que quieres transitar los próximos meses
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): en la mañana sientes una disposición renovada para asumir decisiones postergadas sin temor al cambio. La tarde activa un intercambio de ideas que expone nuevas maneras de impulsar tu crecimiento personal. La noche toma un tono reflexivo que invita a replantear una meta que ya no se ajusta a tu forma actual de ver la vida
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): en la mañana surge un alivio emocional que disipa preocupaciones que venías cargando en silencio. Por la tarde un encuentro inesperado despierta sentimientos cálidos y mayor apertura afectiva. En la noche percibes un movimiento interno que te anima a reescribir un plan personal desde un lugar más auténtico
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): en la mañana te acompaña una lucidez práctica que facilita solucionar un dilema complejo. Durante la tarde surge una interacción social que amplía tu horizonte y te hace reconsiderar una opción previamente descartada. Cuando llega la noche aparece una sensibilidad más profunda que te lleva a valorar un gesto significativo de alguien cercano
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): en la mañana emerges con una precisión mental que permite detectar errores mínimos antes de que generen problemas. La tarde se vuelve fértil para reorganizar asuntos económicos de manera inteligente. Hacia la noche una vibración emocional intensa te invita a reconocer lo que realmente estás dispuesto a defender
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): en la mañana surge un entendimiento más profundo respecto de una relación que parecía estancada. Durante la tarde aparece un impulso interno que te lleva a modificar un hábito poco saludable. En la noche emerge un clima emocional suave que facilita abrirte a una conversación que venías evitando
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): en la mañana sientes que una nueva perspectiva cambia tu forma de asumir tus responsabilidades. En la tarde una invitación inesperada amplía tus posibilidades y te conecta con personas que activan tu curiosidad. Mientras cae la noche una energía serena fortalece tus intenciones más auténticas y te ayuda a sostenerlas con firmeza