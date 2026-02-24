HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 25 de febrero, día del Caballo de Metal Yang.

Signo regente: Caballo

Caballo Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Cabra

Tigre, Cabra Animales incompatibles: Rata

Rata Actividades recomendadas: decisiones firmes, lanzamientos profesionales, actividad física, trámites oficiales, liderazgo

decisiones firmes, lanzamientos profesionales, actividad física, trámites oficiales, liderazgo Actividades a evitar: discusiones impulsivas, rupturas abruptas, gastos innecesarios, imposiciones autoritarias

Horóscopo chino: la energía del Caballo de Metal Yang

En el horóscopo chino, el Caballo de Metal Yang imprime una energía dinámica, directa y determinada. El Metal Yang aporta firmeza, claridad mental y espíritu competitivo, mientras que el Caballo potencia acción, independencia y necesidad de avanzar sin trabas. Es un día de decisiones rápidas y movimientos audaces de los signos, donde la iniciativa personal cobra protagonismo. Sin embargo, el exceso de orgullo o impulsividad puede generar tensiones. La clave será actuar con seguridad pero sin atropellar sensibilidades. Bien canalizada, esta vibración favorece logros concretos y avances visibles.

