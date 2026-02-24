El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este miércoles 25 de febrero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 25 de febrero, día del Caballo de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Caballo
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Cabra
- Animales incompatibles: Rata
- Actividades recomendadas: decisiones firmes, lanzamientos profesionales, actividad física, trámites oficiales, liderazgo
- Actividades a evitar: discusiones impulsivas, rupturas abruptas, gastos innecesarios, imposiciones autoritarias
Horóscopo chino: la energía del Caballo de Metal Yang
En el horóscopo chino, el Caballo de Metal Yang imprime una energía dinámica, directa y determinada. El Metal Yang aporta firmeza, claridad mental y espíritu competitivo, mientras que el Caballo potencia acción, independencia y necesidad de avanzar sin trabas. Es un día de decisiones rápidas y movimientos audaces de los signos, donde la iniciativa personal cobra protagonismo. Sin embargo, el exceso de orgullo o impulsividad puede generar tensiones. La clave será actuar con seguridad pero sin atropellar sensibilidades. Bien canalizada, esta vibración favorece logros concretos y avances visibles.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la oposición con el Caballo puede generar tensiones o desacuerdos. El Metal Yang intensifica palabras firmes y decisiones rápidas que podrían incomodarte. Conviene evitar confrontaciones directas. Es mejor actuar con estrategia y bajo perfil. La jornada exige flexibilidad. La diplomacia será tu mejor herramienta
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía activa del día puede sentirse exigente. El Metal Yang impulsa velocidad, algo que no siempre coincide con tu ritmo constante. Conviene adaptarte sin perder estabilidad. Es un buen momento para resolver asuntos pendientes. La disciplina será clave. La firmeza dará resultados
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la compatibilidad potencia liderazgo y acción decidida. El Metal Yang fortalece tu valentía natural. Es un día excelente para iniciar proyectos o asumir protagonismo. Conviene actuar con claridad y determinación. La energía favorece logros visibles. La audacia será recompensada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad del día puede resultar algo brusca. El Metal Yang impulsa decisiones tajantes que podrían incomodarte. Conviene mantener equilibrio emocional. Es mejor actuar con tacto y prudencia. La jornada exige serenidad. La diplomacia evitará conflictos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía favorece ambición y avance. El Metal Yang fortalece claridad estratégica y determinación. Es un buen momento para mostrar liderazgo. Conviene actuar con seguridad sin caer en arrogancia. La jornada impulsa metas concretas. La firmeza abrirá caminos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la vibración intensa del día requiere control emocional. El Metal Yang favorece decisiones prácticas y calculadas. Es un buen momento para actuar con inteligencia estratégica. Conviene evitar reacciones impulsivas. La jornada puede ser productiva. La astucia será tu ventaja
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): al ser tu regencia, la energía fluye con fuerza. El Metal Yang potencia determinación y liderazgo. Es un día ideal para iniciar proyectos o tomar decisiones importantes. Conviene actuar con confianza. La jornada favorece avances significativos. La iniciativa será clave
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la compatibilidad armoniza impulso con sensibilidad. El Metal Yang aporta firmeza a tus decisiones. Es un buen momento para avanzar en metas personales. Conviene actuar con claridad. La jornada favorece un progreso estable. El equilibrio dará los resultados que esperabas
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía dinámica estimula competitividad. El Metal Yang favorece negociaciones firmes. Es un buen día para movimientos estratégicos. Conviene actuar con rapidez calculada. La jornada puede traer grandes oportunidades. La inteligencia práctica será determinante
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la influencia del Metal fortalece claridad y precisión. El Caballo impulsa acción concreta. Es un excelente momento para decisiones laborales. Conviene actuar con determinación. La jornada promete avances. La disciplina será recompensada
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía activa favorece acción directa. El Metal Yang impulsa justicia y firmeza. Es un buen día para defender posiciones con claridad. Conviene evitar rigidez excesiva. La jornada puede traer logros. La honestidad será tu fuerza
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la intensidad del día puede generar presión. El Metal Yang impulsa decisiones rápidas que podrían incomodarte. Conviene actuar con calma y evitar confrontaciones. Es mejor priorizar equilibrio emocional. La jornada exige prudencia. La serenidad protegerá tu energía