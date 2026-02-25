El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 26 de febrero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 26 de febrero, día de la Cabra de Metal Yin
¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Cabra
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cerdo, Caballo
- Animales incompatibles: Búfalo
- Actividades recomendadas: ajustes financieros, revisión de contratos, actividades artísticas estructuradas, conversaciones diplomáticas, orden administrativo
- Actividades a evitar: decisiones emocionales impulsivas, confrontaciones por orgullo, gastos innecesarios, rigidez excesiva
Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Metal Yin
En el horóscopo chino, la Cabra de Metal Yin aporta una energía refinada, estratégica y emocionalmente contenida. El Metal Yin simboliza precisión, análisis detallado y búsqueda de perfección, mientras que la Cabra añade sensibilidad, creatividad y necesidad de armonía. Es un día ideal para ajustar detalles, revisar compromisos y actuar con diplomacia en situaciones delicadas. La energía favorece decisiones meditadas y avances silenciosos, pero puede generar susceptibilidad si se perciben críticas. La clave estará en equilibrar firmeza con empatía. Bien administrada, esta vibración permite ordenar asuntos importantes con elegancia y eficiencia.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día pide diplomacia en asuntos laborales. El Metal Yin favorece análisis detallado antes de actuar. Conviene evitar comentarios impulsivos. Es un buen momento para revisar cuentas o acuerdos. La jornada permite avances discretos. La prudencia será beneficiosa
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la oposición con la Cabra puede generar tensiones emocionales. El Metal Yin exige flexibilidad frente a situaciones delicadas. Conviene no imponer criterios con rigidez. Es mejor actuar con paciencia y moderación. La jornada requiere equilibrio interno. La serenidad evitará conflictos
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía refinada del día exige autocontrol. El Metal Yin favorece decisiones estratégicas más que impulsivas. Conviene actuar con tacto ante desacuerdos. Es un buen momento para ordenar proyectos personales. La jornada invita a la reflexión. La prudencia dará estabilidad
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la compatibilidad armoniza sensibilidad y firmeza. El Metal Yin potencia claridad emocional y precisión. Es un día favorable para conversaciones importantes. Conviene expresar ideas con serenidad. La jornada puede traer acuerdos equilibrados. La diplomacia será recompensada
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día invita a actuar con mayor delicadeza. El Metal Yin favorece planificación minuciosa. Conviene evitar confrontaciones directas. Es un buen momento para revisar estrategias. La jornada puede ser productiva si mantienes discreción. El equilibrio será clave
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la vibración del Metal Yin fortalece análisis y visión estratégica. Es un día ideal para decisiones financieras o administrativas. Conviene actuar con reserva. La jornada permite consolidar avances. La precisión marcará la diferencia. La calma fortalecerá resultados
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la compatibilidad favorece entendimiento y progreso personal. El Metal Yin aporta firmeza a tus decisiones. Es un buen momento para cerrar acuerdos. Conviene actuar con claridad emocional. La jornada favorece estabilidad. El equilibrio traerá armonía
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): al ser el signo regente, la energía se siente profunda y reflexiva. El Metal Yin potencia sensibilidad y precisión. Es un día ideal para ordenar asuntos personales y financieros. Conviene evitar susceptibilidad ante críticas. La jornada favorece decisiones bien pensadas. La serenidad será tu fortaleza
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del día exige mayor diplomacia. El Metal Yin favorece negociaciones discretas. Conviene evitar ironías o comentarios bruscos. Es un buen momento para revisar proyectos con detalle. La jornada puede traer avances si actúas con prudencia. La estrategia silenciosa será eficaz
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la influencia del Metal armoniza con tu naturaleza. El Metal Yin potencia organización y exactitud. Es un excelente día para ajustar planes o contratos. Conviene actuar con objetividad. La jornada promete estabilidad. La precisión será recompensada
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía puede generar sensibilidad en relaciones cercanas. El Metal Yin pide actuar con tacto. Conviene evitar discusiones innecesarias. Es un buen momento para resolver asuntos pendientes con serenidad. La jornada exige equilibrio emocional. La honestidad moderada será positiva
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la compatibilidad aporta armonía y entendimiento. El Metal Yin favorece decisiones prudentes. Es un día adecuado para fortalecer vínculos personales. Conviene actuar con sensibilidad y firmeza equilibradas. La jornada permite estabilidad emocional. La calma abrirá oportunidades