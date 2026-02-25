El horóscopo chino revela para este miércoles 25 de febrero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 25 de febrero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mitad de semana trae una sensación de movimiento constante. Durante la mañana surgen noticias que alteran planes iniciales, pero sabes adaptarte con rapidez. En el mediodía aprovechas una conversación clave para aclarar expectativas. La tarde favorece decisiones prácticas basadas en datos concretos. Cierras el miércoles con la mente más enfocada que al comenzar
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el día inicia con pasos firmes y tareas bien definidas. En la mañana demuestras que la paciencia sigue siendo tu mejor herramienta. A mitad de jornada alguien podría impacientarse, pero tú mantienes la calma. La tarde consolida resultados obtenidos con esfuerzo previo. Terminas el miércoles con seguridad en tu proceso
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana activa tu deseo de avanzar sin obstáculos. Durante el mediodía enfrentas un desafío que exige diplomacia más que fuerza. En la tarde logras convertir esa tensión en oportunidad de crecimiento. Al anochecer sientes que actuaste con mayor madurez. Cierras el día con energía enfocada y renovada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el miércoles comienza con necesidad de armonizar el entorno. En la mañana eliges escuchar antes de responder. A mitad del día se resuelve un malentendido que te preocupaba. La tarde favorece acuerdos tranquilos y decisiones equilibradas. Finalizas la jornada con sensación de estabilidad emocional
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el día arranca con visión estratégica y metas claras. Durante la mañana lideras una situación que requería dirección. En el mediodía recibes apoyo que fortalece tu posición. La tarde invita a ajustar detalles para consolidar avances. Cierras el miércoles con sensación de progreso real
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana trae concentración y mirada profunda sobre un asunto delicado. A mitad del día identificas una oportunidad que otros no ven. La tarde exige discreción para mover piezas con inteligencia. Al anochecer confirmas que tu estrategia fue acertada. Terminas el día con confianza silenciosa
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el miércoles comienza con entusiasmo y ritmo acelerado. En la mañana avanzas rápidamente en tareas pendientes. Durante el mediodía surge una invitación que altera tus planes iniciales. La tarde te obliga a decidir entre mantener estructura o improvisar. Cierras la jornada satisfecho por haber sabido adaptarte
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana despierta sensibilidad frente al clima emocional del entorno. A lo largo del mediodía encuentras palabras conciliadoras que suavizan tensiones. La tarde favorece momentos de creatividad y reflexión. Al anochecer sientes que transformaste emociones en aprendizaje. Finalizas el miércoles con mayor equilibrio interior
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día inicia con dinamismo mental y rapidez para captar oportunidades. En la mañana resuelves un asunto con ingenio inesperado. Durante el mediodía aparece un reto que exige concentración plena. La tarde confirma que tu versatilidad es una ventaja real. Cierras el miércoles con satisfacción intelectual
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana se presenta ideal para organizar y estructurar proyectos. A mitad de jornada ajustas detalles que mejoran resultados finales. La tarde exige revisión minuciosa antes de cerrar acuerdos. Al caer la noche sientes tranquilidad por el trabajo bien hecho. Terminas el día con orden consolidado
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el miércoles arranca con necesidad de proteger un vínculo importante. Durante la mañana actúas con honestidad ante una situación delicada. En el mediodía se aclaran intenciones y se fortalecen lazos. La tarde trae alivio emocional al ver que la transparencia dio frutos. Cierras la jornada con relaciones más sólidas
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día comienza con enfoque práctico en asuntos financieros o materiales. En la mañana organizas pendientes con claridad. A mitad de jornada surge una oportunidad que conviene evaluar con calma. La tarde favorece decisiones responsables sin renunciar al bienestar. Terminas el miércoles con sensación de avance concreto y estabilidad