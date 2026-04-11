El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 12 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 12 de abril, día del Dragón de Fuego Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Dragón
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata y Mono
- Animales incompatibles: Perro y Conejo
- Actividades recomendadas: liderar proyectos, tomar decisiones importantes, mostrar iniciativa, avanzar con ambición, destacarse
- Actividades a evitar: arrogancia, imposición excesiva, discusiones por ego, actuar sin escuchar, exagerar reacciones
Horóscopo chino: la energía del Dragón de Fuego Yang
En el horóscopo chino, el Dragón de Fuego Yang se presenta intensa, magnética y expansiva, impulsando una jornada de gran fuerza personal y protagonismo. Esta vibración favorece el liderazgo, la ambición y la capacidad de destacarse en distintos ámbitos. El Fuego Yang potencia la pasión, la confianza y el deseo de avanzar sin límites, generando oportunidades para brillar. Es un día ideal para tomar decisiones importantes, iniciar acciones audaces y asumir el control de situaciones clave. Sin embargo, será fundamental evitar el exceso de ego y la impulsividad para no generar conflictos innecesarios.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 12 de abril, día del Dragón de Fuego Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada favorable donde la energía del Dragón impulsa su ambición y claridad mental. El Fuego Yang le brinda impulso para avanzar con decisión. Puede concretar objetivos si actúa con inteligencia. Es un buen momento para tomar iniciativas. Mantener el enfoque le permitirá destacarse
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día le resulta intensa, invitándolo a adaptarse a un ritmo más acelerado. El Dragón de Fuego Yang le propone salir de la rutina. Puede sentirse exigido si intenta mantener su ritmo habitual. Será importante flexibilizarse. Evitar la rigidez le ayudará a avanzar
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía del día le favorece, potenciando su valentía y determinación. El Dragón de Fuego Yang le impulsa a actuar con confianza. Puede avanzar con fuerza en sus objetivos. Es un momento ideal para liderar. Mantener la claridad será clave
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la incompatibilidad con el Dragón puede generar tensiones o incomodidad emocional. La energía de Fuego Yang le exige adaptarse a un entorno más intenso. Puede sentirse desbordado si no regula sus emociones. Será importante mantener la calma. Evitar confrontaciones será fundamental
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): al ser su día, la energía se potencia, brindándole fuerza, magnetismo y claridad. El Fuego Yang refuerza su liderazgo natural. Puede avanzar con decisión en proyectos importantes. Es un momento ideal para destacarse. Evitar el exceso de ego le permitirá sostener el éxito
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del día le favorece, brindándole intuición y capacidad estratégica. El Dragón de Fuego Yang le impulsa a actuar con determinación. Puede concretar objetivos si mantiene el enfoque. Es un buen momento para tomar decisiones. Evitar la impulsividad será clave
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del día potencia su entusiasmo y deseo de avanzar. El Dragón de Fuego Yang le impulsa a actuar con intensidad. Puede lograr avances importantes si mantiene el enfoque. Es un buen momento para iniciar proyectos. Evitar la dispersión será fundamental
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día le invita a salir de su zona de confort y enfrentar desafíos. El Dragón de Fuego Yang le propone actuar con mayor decisión. Puede encontrar oportunidades si se anima a avanzar. Es un buen momento para innovar. Mantener la confianza será clave
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la afinidad con el Dragón le brinda dinamismo y claridad mental. El Fuego Yang potencia su creatividad. Puede avanzar con éxito en proyectos importantes. Es un momento ideal para destacarse. Mantener el enfoque le permitirá consolidar logros
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día le impulsa a actuar con mayor determinación. El Dragón de Fuego Yang le propone salir de la rutina. Puede encontrar oportunidades si se anima a avanzar. Es un buen momento para tomar decisiones. Mantener la organización será clave
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la incompatibilidad con el Dragón puede generar tensiones o desafíos. La energía de Fuego Yang le exige adaptarse a un entorno intenso. Puede sentirse presionado si no regula sus emociones. Será importante mantener la calma. Evitar conflictos será fundamental
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día le invita a actuar con mayor determinación y confianza. El Dragón de Fuego Yang le impulsa a avanzar. Puede encontrar oportunidades si se anima a salir de la rutina. Es un buen momento para iniciar proyectos. Evitar la pasividad será clave