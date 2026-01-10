HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 11 de enero, día del Gallo de Madera Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón

Animales incompatibles: Conejo

Actividades recomendadas: ordenar pendientes, ajustar planes, revisar acuerdos, mejorar hábitos personales

Actividades a evitar: críticas excesivas, rigidez mental, discusiones por detalles menores, postergar decisiones necesarias

Horóscopo chino: la energía del Gallo de Madera Yin

En el horóscopo chino, la energía del Gallo de Madera Yin combina orden, análisis y crecimiento silencioso. La Madera impulsa evolución y aprendizaje, mientras la polaridad Yin favorece la reflexión, la corrección de errores y los avances discretos. Es una jornada ideal para organizar, pulir detalles y fortalecer estructuras personales sin necesidad de exposición. La clave estará en mejorar sin imponer, y en avanzar sin rigidez. La coherencia interna marca el verdadero progreso.

