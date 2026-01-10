El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 11 de enero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 11 de enero, día del Gallo de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Gallo
Elemento: Madera
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón
Animales incompatibles: Conejo
Actividades recomendadas: ordenar pendientes, ajustar planes, revisar acuerdos, mejorar hábitos personales
Actividades a evitar: críticas excesivas, rigidez mental, discusiones por detalles menores, postergar decisiones necesarias
Horóscopo chino: la energía del Gallo de Madera Yin
En el horóscopo chino, la energía del Gallo de Madera Yin combina orden, análisis y crecimiento silencioso. La Madera impulsa evolución y aprendizaje, mientras la polaridad Yin favorece la reflexión, la corrección de errores y los avances discretos. Es una jornada ideal para organizar, pulir detalles y fortalecer estructuras personales sin necesidad de exposición. La clave estará en mejorar sin imponer, y en avanzar sin rigidez. La coherencia interna marca el verdadero progreso.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se impone la necesidad de ordenar ideas y prioridades. La energía del día favorece decisiones prácticas y bien pensadas. Un ajuste mejora la estabilidad material. En vínculos, conviene hablar con claridad y sin rodeos. La organización aporta tranquilidad
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se refuerza la capacidad de estructurar con paciencia. La Madera Yin acompaña procesos sostenidos. Un avance concreto se consolida sin apuro. En relaciones, la coherencia genera confianza. Mantener el ritmo propio resulta beneficioso
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se percibe una invitación a bajar la intensidad habitual. El día pide enfoque y precisión. Un tema laboral se resuelve al prestar atención a los detalles. En vínculos, evitar reacciones impulsivas protege el clima. La calma ordena
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se presenta una energía que exige mayor firmeza interna. La Madera Yin ayuda a fortalecer límites. Un asunto personal se aclara al actuar con coherencia. En relaciones, conviene no tomar críticas como ataques. La seguridad interior equilibra
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se despierta una actitud más analítica que de costumbre. El Gallo impulsa ajustes necesarios. Un proyecto mejora al revisar su estructura. En lo social, la claridad evita malentendidos. Refinar planes trae estabilidad
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se potencia la capacidad de observación y estrategia. La Madera Yin favorece decisiones silenciosas. Un movimiento discreto resulta efectivo. En vínculos, la comunicación medida fortalece acuerdos. La prudencia se convierte en aliada
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se siente una desaceleración que invita a ordenar el rumbo. El día pide atención a detalles postergados. Un ajuste práctico mejora el rendimiento. En relaciones, conviene escuchar más que imponer. La organización evita desgaste
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se activa la necesidad de mayor claridad emocional. La Madera Yin suaviza exigencias internas. Un tema personal se acomoda al poner límites claros. En vínculos, la sinceridad serena acerca posiciones. El orden interno da calma
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se presenta un día que pide foco y menor dispersión. El Gallo exige precisión en acciones. Un asunto pendiente se resuelve al revisar detalles. En lo social, conviene no improvisar. La disciplina mejora resultados
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se vive una jornada de coherencia y orden interno. La Madera Yin potencia el crecimiento personal silencioso. Un avance se consolida al corregir errores pasados. En vínculos, se valora la honestidad directa. La disciplina refuerza la seguridad
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se activa una revisión profunda de compromisos. El día pide coherencia entre palabras y hechos. Un límite bien puesto mejora relaciones. En lo material, conviene ajustar expectativas. La claridad protege el equilibrio
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se despierta una necesidad de orden emocional. La energía del Gallo invita a estructurar rutinas. Un ajuste mejora el bienestar general. En vínculos, conviene expresar necesidades con calma. El equilibrio llega con organización