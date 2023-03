►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo chino: de qué signo sos según tu año de nacimiento

horóscopo chino 2021 predicciones.jpg

Los 3 signos del zodiaco menos sociables según el horóscopo chino

Serpiente

Según el horóscopo chino, las personas nacidas bajo el signo del zodiaco de la serpiente son los más representativos en cuanto a lo que significa ser más antipáticos. Como las características propias del animal que los representa, son personas solitarias y que tienden a ser personas chismosas, algo de lo que el resto se da cuenta, y tiende a dejarlo un poco de lado.

Buey

Los que saben sobre el horóscopo chino, anticipan que las personas de este signo del zodiaco, no son tan sociables, aunque no significan que son personas solitarias, sino que disfrutan de sus momentos solos. Su carácter no tan agradable, sino hasta un tanto agresivo, hace que no le guste pasar tiempo con aquellas personas que no sigan lo que ellos dicen.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo chino: estos son los signos más pesimistas

Horóscopo chino

Tigre

Los nacidos bajo el signo del zodíaco del tigre dentro del horóscopo chino, son personas que su mal carácter hace que constantemente se muevan en solitario. Pueden ser muy perfeccionistas y tener altas expectativas tanto para sí mismas como para los demás, por lo que no crean que cualquiera se merece estar a su lado.