Horóscopo 2026: las predicciones de la astrología para los 12 signos del zodiaco

Según la astrología, Júpiter avanzando de Cáncer a Leo amplía la necesidad de protección primero y de expresión después, mientras Saturno y Neptuno abandonan Piscis para exigir acción concreta desde Aries. Este clima astral obliga a madurar decisiones que ya no admiten postergaciones. El año propone pasar de la sensibilidad a la iniciativa con mayor conciencia.

jupiter en cancer predicciones astrologia signos zodiaco 2.jpg Horóscopo 2026. Júpiter seguirá en Cáncer pero luego ingresará en Leo.

Horóscopo 2026: los signos más beneficiados con los principales movimientos planetarios del año

Desde la astrologia, el horóscopo 2026 revela en sus predicciones una tensión creativa para los signos, impulsada por Urano dejando Tauro para sacudir ideas en Géminis y por Plutón instalado en Acuario todo el año. Se trata de un ciclo que acelera cambios mentales, tecnológicos y vinculares, donde lo rígido pierde sentido. La adaptación se vuelve la verdadera fortaleza. Quien se resista sentirá desgaste; quien fluya, crecimiento sostenido.