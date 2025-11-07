Si eres amante de los sándwiches y de la astrología, probablemente te atrape esta guía con mucho humor y panes de por medio. Si hay algo que nos une a todos los signos es nuestro amor por los deliciosos sánguches argentinos.
Qué tipo de sánguche argentino eres según tu signo
Repasa esta guía de sánguches argentinos con humor. Descubre con qué preparación tradicional se identifica tu signo
La astrología puede decir mucho sobre nuestra personalidad, pero esta vez la llevamos al terreno de la comida. A continuación, te dejamos una guía astrológica que cuenta qué sánguche representa mejor la esencia de tu signo.
Aries
Choripán: es como Aries, el alma de la cancha. Siempre el protagonista, humeante, ruidoso. Si no hay fuego, lo prende él. El choripán consiste básicamente en un chorizo asado a la parrilla que se sirve entre dos trozos de pan francés, con algún condimento.
Tauro
Lomito: al igual que Tauro, este bocadillo es simple y sofisticado. Seguro y confiable. No falla. El sándwich de lomo es una comida típica argentina y se prepara con un filete de lomo de ternera, queso, jamón, huevo frito, tomate, lechuga y aderezos varios como mostaza, o mayonesa entre dos panes de lomo y de forma rectangular.
Géminis
Triple especial de miga: como las personas de Géminis, este sándwich está en constante búsqueda, es curioso y adaptable. Tres capas, tres personalidades, todas deliciosas. Este sánguche argentino conocido simplemente como triple suele consumirse fundamentalmente en fiestas y cumpleaños. Se prepara con tres rebanadas de pan de miga o pan molde. Se puede rellenar con jamón, queso, mayonesa, lechuga, tomate, roquefort, ananá, u otros ingredientes.
Piscis
Lactal de jamón y queso: el sándwich que te hacían cuando eras chiquito. Es sensible con emociones profundas. Es un clásico y una de las combinaciones más utilizadas de la cocina casera.
Leo
Choripá (choripán + pan de chipá): al igual que Leo, tiene presencia fuerte, segura y carismática, les gusta destacar. Brilla más que los demás en la parrilla. Sabe que es el mejor y se luce. Este sándwich es una mezcla entre quienes gustan del clásico choripán, pero reversionado con un pan de queso distinto (chipá).
Virgo
Pebete de jamón y queso: equilibrado, tierno, jamás lo verás desarmado. Ni una miga fuera de lugar. Este sándwich argentino utiliza un pan suave y esponjoso llamado pebete, también conocido como pan de Viena. Es muy popular y se suele rellenar con ingredientes como jamón y queso, salame, atún, o pollo deshilachado con mayonesa.
Libra
Tostado de jamón y queso: cálido, armonioso y estéticamente superior. El sánguche de miga que se tuesta hasta que sus tapas queden doradas y crocantes. Es típico de la gastronomía argentina y se lo conoce como "Carlito".
Escorpio
Bondiola de la costanera: peligroso, intenso. No sabés si te enamorás o te intoxicás. Este sánguche típico argentino se elabora con pan brioche crujiente, rodajas de bondiola de cerdo, chimichurri, tomate, lecuhga y condimentos. Son comúnmente comercializados por vendedores de comida ambulantes y puestos callejeros.
Sagitario
Chinchupán: salvaje, libre y un poco border. Lo amás o lo odiás, no hay punto medio. Se trata de un sándwich formado por el aroma tentador del chinchulín asado mezclado con el picante del chimichurri, la suavidad de la mayonesa, y el pan francés.
Capricornio
Sánguche de milanesa: al igual que los Capricornio, es serio, estable, va al grano. No necesita innovar: funciona y punto. Generalmente, este bocadillo se hace con dos rebanadas de pan entre las cuales se coloca una milanesa, lechuga, tomate y ocasionalmente cebolla. Llleva como aderezo distintas salsas como mayonesa, mostaza o kétchup.
Acuario
Hamburguesa: aunque valoran la libertad personal por encima de todo, también son leales a sus ideales y causas. La hamburguesa argentina se caracteriza por la buena calidad de la carne y su cocción a la parrilla. Los ingredientes varían, pero es común encontrar variantes con cebolla caramelizada, queso provolone, tomate, lechuga y salsas como chimichurri o mayonesa.
Cáncer
Sándwich simple de miga, de jamón y queso: el clásico que siempre está. Tierno, sensible y un poco dramático. Este sánguche argentino consta de dos tapas de pan de miga sin corteza entre las que se pone jamón y queso. En el interior las dos capas se humedecen con manteca, margarina o mayonesa mezclada con leche, agua u otras preparaciones.
Este artículo no tiene ninguna base científica, simplemente pretende entretener a los lectores, promete un rato de diversión y hambre asegurada. Fuente: @las.argies / Instagram