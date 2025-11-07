Qué tipo de sánguche argentino eres según tu signo

Tauro

Lomito: al igual que Tauro, este bocadillo es simple y sofisticado. Seguro y confiable. No falla. El sándwich de lomo es una comida típica argentina y se prepara con un filete de lomo de ternera, queso, jamón, huevo frito, tomate, lechuga y aderezos varios como mostaza, o mayonesa entre dos panes de lomo y de forma rectangular.

lomito argentino

Géminis

Triple especial de miga: como las personas de Géminis, este sándwich está en constante búsqueda, es curioso y adaptable. Tres capas, tres personalidades, todas deliciosas. Este sánguche argentino conocido simplemente como triple suele consumirse fundamentalmente en fiestas y cumpleaños. Se prepara con tres rebanadas de pan de miga o pan molde. Se puede rellenar con jamón, queso, mayonesa, lechuga, tomate, roquefort, ananá, u otros ingredientes.

Piscis

Lactal de jamón y queso: el sándwich que te hacían cuando eras chiquito. Es sensible con emociones profundas. Es un clásico y una de las combinaciones más utilizadas de la cocina casera.

Leo

Choripá (choripán + pan de chipá): al igual que Leo, tiene presencia fuerte, segura y carismática, les gusta destacar. Brilla más que los demás en la parrilla. Sabe que es el mejor y se luce. Este sándwich es una mezcla entre quienes gustan del clásico choripán, pero reversionado con un pan de queso distinto (chipá).

Virgo

Pebete de jamón y queso: equilibrado, tierno, jamás lo verás desarmado. Ni una miga fuera de lugar. Este sándwich argentino utiliza un pan suave y esponjoso llamado pebete, también conocido como pan de Viena. Es muy popular y se suele rellenar con ingredientes como jamón y queso, salame, atún, o pollo deshilachado con mayonesa.

pebete Así luce un pebete de jamón y queso.

Libra

Tostado de jamón y queso: cálido, armonioso y estéticamente superior. El sánguche de miga que se tuesta hasta que sus tapas queden doradas y crocantes. Es típico de la gastronomía argentina y se lo conoce como "Carlito".

Escorpio

Bondiola de la costanera: peligroso, intenso. No sabés si te enamorás o te intoxicás. Este sánguche típico argentino se elabora con pan brioche crujiente, rodajas de bondiola de cerdo, chimichurri, tomate, lecuhga y condimentos. Son comúnmente comercializados por vendedores de comida ambulantes y puestos callejeros.

Sagitario

Chinchupán: salvaje, libre y un poco border. Lo amás o lo odiás, no hay punto medio. Se trata de un sándwich formado por el aroma tentador del chinchulín asado mezclado con el picante del chimichurri, la suavidad de la mayonesa, y el pan francés.

Capricornio

Sánguche de milanesa: al igual que los Capricornio, es serio, estable, va al grano. No necesita innovar: funciona y punto. Generalmente, este bocadillo se hace con dos rebanadas de pan entre las cuales se coloca una milanesa, lechuga, tomate y ocasionalmente cebolla. Llleva como aderezo distintas salsas como mayonesa, mostaza o kétchup.

sánguche de milanesa Un sandwich de milanesa es ideal para ir a hacer un picnic.

Acuario

Hamburguesa: aunque valoran la libertad personal por encima de todo, también son leales a sus ideales y causas. La hamburguesa argentina se caracteriza por la buena calidad de la carne y su cocción a la parrilla. Los ingredientes varían, pero es común encontrar variantes con cebolla caramelizada, queso provolone, tomate, lechuga y salsas como chimichurri o mayonesa.

Cáncer

Sándwich simple de miga, de jamón y queso: el clásico que siempre está. Tierno, sensible y un poco dramático. Este sánguche argentino consta de dos tapas de pan de miga sin corteza entre las que se pone jamón y queso. En el interior las dos capas se humedecen con manteca, margarina o mayonesa mezclada con leche, agua u otras preparaciones.

sandwich de miga Este sánguche argentino es uno de los clásicos.

Este artículo no tiene ninguna base científica, simplemente pretende entretener a los lectores, promete un rato de diversión y hambre asegurada. Fuente: @las.argies / Instagram