El amuleto de la suerte para el último día del mes: el ritual que muchos hacen para atraer abundancia

corona de laurel El amuleto para este 31 de enero es el laurel.

El amuleto más tradicional y poderoso para el último día del mes es una hoja de laurel, símbolo universal de éxito, protección y abundancia. Desde la antigüedad, el laurel se asocia con:

victoria

prosperidad

reconocimiento

limpieza energética

En muchas culturas mediterráneas era usado como corona para los triunfadores, y hoy sigue siendo uno de los amuletos más recomendados para atraer buena suerte.

Qué significa llevar laurel como amuleto

Según el Feng Shui y la tradición espiritual, el laurel tiene un fuerte poder porque:

_laurel de la suerte Usa este objeto a tu favor para atraer suerte a tu último día del mes.

Aleja la envidia y las malas vibras

Atrae oportunidades económicas

Fortalece la confianza personal

Ayuda a cerrar ciclos con energía positiva

Por eso, usarlo en el último día del mes se considera un gesto simbólico para “proteger lo que viene”. En este sentido, no hace falta un ritual complejo. Solo con este gesto sencillo ya se activa su simbolismo; para ello, sigue estos pasos:

Tomá una hoja de laurel seca (entera, sin romper). Escribí en un papel una intención para el próximo mes: abundancia, salud o éxito. Guardá la hoja junto al papel en tu billetera o en un rincón especial de tu casa. Al hacerlo, repetí mentalmente: “Cierro este mes con gratitud y abro el próximo con prosperidad.”

Si preferís usarlo en casa, el Feng Shui recomienda colocarlo cerca de la puerta de entrada, para protección; en la cocina, para abundancia; o en un cajón con dinero o documentos, para prosperidad económica