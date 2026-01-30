El amuleto de la suerte para el último día del mes: el ritual que muchos hacen para atraer abundancia

El último día del mes no es una fecha cualquiera. Para muchas culturas y tradiciones espirituales, se trata de un momento clave para cerrar ciclos, agradecer lo vivido y preparar el camino para nuevas oportunidades. Por eso, cada vez más personas buscan un amuleto de la suerte especial para despedir el mes y atraer prosperidad.
En la siguiente nota, te contamos cuál es el amuleto más recomendado para este 31 de enero y por qué se considera tan poderoso.
El último día del mes: un portal energético de cierre y renovación
En el mundo del simbolismo y las creencias populares, el fin de mes representa cierre de etapas, balance emocional y económico, limpieza de energías acumuladas y apertura a un nuevo comienzo. Por eso, es habitual que se realicen pequeños rituales o se utilicen amuletos que potencien la buena fortuna.
El amuleto más tradicional y poderoso para el último día del mes es una hoja de laurel, símbolo universal de éxito, protección y abundancia. Desde la antigüedad, el laurel se asocia con:
- victoria
- prosperidad
- reconocimiento
- limpieza energética
En muchas culturas mediterráneas era usado como corona para los triunfadores, y hoy sigue siendo uno de los amuletos más recomendados para atraer buena suerte.
Qué significa llevar laurel como amuleto
Según el Feng Shui y la tradición espiritual, el laurel tiene un fuerte poder porque:
- Aleja la envidia y las malas vibras
- Atrae oportunidades económicas
- Fortalece la confianza personal
- Ayuda a cerrar ciclos con energía positiva
Por eso, usarlo en el último día del mes se considera un gesto simbólico para “proteger lo que viene”. En este sentido, no hace falta un ritual complejo. Solo con este gesto sencillo ya se activa su simbolismo; para ello, sigue estos pasos:
- Tomá una hoja de laurel seca (entera, sin romper).
- Escribí en un papel una intención para el próximo mes: abundancia, salud o éxito.
- Guardá la hoja junto al papel en tu billetera o en un rincón especial de tu casa.
- Al hacerlo, repetí mentalmente: “Cierro este mes con gratitud y abro el próximo con prosperidad.”
Si preferís usarlo en casa, el Feng Shui recomienda colocarlo cerca de la puerta de entrada, para protección; en la cocina, para abundancia; o en un cajón con dinero o documentos, para prosperidad económica