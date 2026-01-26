Colocar hojas de laurel adentro de la billetera: por qué recomiendan hacerlo

El laurel (Laurus nobilis) no es ajeno al éxito. Desde las coronas de los emperadores romanos hasta los juegos olímpicos de la antigüedad, siempre ha simbolizado el triunfo.

Hojas de laurel en la billetera.jpg Con este ritual, puedes manifestar otro presente económico.

Con el paso del tiempo, su uso actúa como un "imán" para la frecuencia de la abundancia. Aunque no existe evidencia científica que vincule directamente el laurel con un aumento en el saldo bancario, psicólogos conductuales sugieren que estos rituales pueden tener un efecto positivo.

Para que el "amuleto" sea efectivo según la creencia popular, debe seguir tres reglas básicas:

Orden Financiero: la billetera no debe contener tickets viejos ni deudas vencidas, ya que esto "bloquea" la energía que el laurel intenta atraer.

Estado de la Hoja: debe estar seca pero íntegra. Una hoja rota simboliza carencia, mientras que una entera representa plenitud.

Renovación Energética: muchos usuarios aprovechan la Luna Nueva para cambiar su hoja de laurel, quemando la anterior como símbolo de gratitud por los beneficios recibidos.

Otros rituales con laurel