El horóscopo chino revela para este viernes 9 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, en la previa del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 9 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana se activa con una sensación de urgencia que conviene administrar con calma. Durante la tarde, una conversación aclara expectativas y reduce tensiones acumuladas. El día pide ordenar prioridades antes de asumir nuevos compromisos. Al llegar la noche, el descanso mental se vuelve imprescindible. La jornada deja aprendizaje práctico
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el viernes comienza con firmeza y concentración. En la mañana, cumplir con lo pactado fortalece la confianza externa. La tarde invita a revisar métodos y ajustar rutinas. Hacia la noche, una sensación de deber cumplido aporta tranquilidad. El día refuerza la constancia
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la jornada inicia con impulso renovado. Durante la mañana, tomar la iniciativa abre oportunidades inesperadas. La tarde exige moderar reacciones para no generar conflictos innecesarios. En la noche, una reflexión sincera devuelve equilibrio. El viernes enseña a dosificar la energía
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el día se presenta con un clima amable desde temprano. En la mañana, una actitud flexible suaviza diferencias. La tarde favorece acuerdos silenciosos y gestos sutiles. Por la noche, buscar espacios de calma restaura el ánimo. El viernes fluye con serenidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el viernes despierta ambición y deseo de avance. En la mañana, un objetivo toma forma concreta. La tarde pide realismo para no sobrecargar la agenda. Al anochecer, valorar los logros evita la autoexigencia excesiva. El día impulsa crecimiento responsable
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana invita a observar antes de actuar. A lo largo de la tarde, una decisión estratégica resulta acertada. El día favorece el análisis profundo y las palabras medidas. En la noche, el silencio se vuelve reparador. El viernes afina la intuición
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el día arranca con dinamismo y entusiasmo. En la mañana, canalizar la energía evita dispersión. La tarde puede traer cambios de planes que requieren adaptación. Por la noche, desacelerar mejora el equilibrio interno. El viernes ajusta el ritmo personal
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada se abre con sensibilidad marcada. Durante la mañana, una decisión emocionalmente honesta libera tensión. La tarde favorece actividades creativas o introspectivas. En la noche, el entorno cercano brinda contención. El día armoniza lo interno y lo externo
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el viernes se vive con rapidez mental. En la mañana, resolver imprevistos demuestra ingenio. La tarde favorece intercambios ágiles y productivos. Al caer la noche, desconectarse de estímulos resulta necesario. El día deja sensación de agilidad bien usada
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la jornada impulsa orden y definición. Durante la mañana, organizar pendientes aporta claridad. La tarde exige paciencia frente a errores ajenos. En la noche, cerrar el día con estructura brinda calma. El viernes fortalece la disciplina personal
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el día comienza con sentido de responsabilidad. En la mañana, una acción justa refuerza vínculos sólidos. La tarde favorece compromisos claros y sinceros. Al anochecer, el descanso confirma decisiones correctas. El viernes reafirma valores
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el viernes se presenta con un tono conciliador. En la mañana, una actitud abierta facilita apoyos. La tarde invita a disfrutar sin excesos. Por la noche, un gesto de gratitud mejora el ánimo. El día cierra con bienestar simple