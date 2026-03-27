El horóscopo chino revela para este sábado 28 de marzo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 28 de marzo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 28 de marzo
- Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): hoy te levantas con esa sensación de querer hacer algo distinto, aunque no tengas claro qué. En la mañana te dejas llevar un poco y eso te lleva a una idea interesante. Más tarde alguien aparece con una propuesta que encaja justo con ese mood. No lo pienses tanto, te conviene probar. Terminas el día con la sensación de haber aprovechado bien el tiempo
- Búfalo o Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el día arranca tranquilo, sin presiones, y eso te viene perfecto. En la mañana haces lo tuyo a tu ritmo, sin que nadie te apure. Después surge un pequeño cambio de planes que al principio no te encanta. Sin embargo, te adaptas y todo termina saliendo mejor. A la noche te sientes cómodo con cómo se dio todo
- Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): hoy tienes energía para moverte, salir, hacer cosas, no te quieres quedar quieto. En la mañana tomas la iniciativa sin dudar. Más tarde aparece una situación que te pide medir un poco tus impulsos. Frenar justo a tiempo hace toda la diferencia. Cierras el día con una mezcla de adrenalina y satisfacción
- Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): te pide calma el día, y si le haces caso, lo disfrutas mucho más. En la mañana te tomas tu tiempo y eso te ordena por dentro. Por la tarde alguien se acerca con buena onda y te cambia el clima. Esa conexión te deja más liviano. La noche se siente tranquila, casi como un respiro
- Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): hoy estás con ganas de avanzar incluso siendo fin de semana. En la mañana te pones con algo que tenías pendiente y lo encaras sin vueltas. Más tarde aparece una oportunidad inesperada que te entusiasma. Sabes verla rápido y aprovecharla. Terminas el día sintiendo que diste un paso importante
- Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): hoy prefieres observar antes de actuar, y haces bien. En la mañana notas detalles que otros ni registran. Después alguien confirma una sensación que ya venías teniendo. Eso te da seguridad para decidir algo. A la noche te sientes muy en eje
- Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014): el día arranca con muchas ganas de moverte y cambiar de aire. En la mañana haces planes o te sumas a algo sin pensarlo demasiado. Por la tarde puede aparecer cierto cansancio o saturación. Bajar un poco la intensidad te ayuda a disfrutar más. Cierras el día en un mejor equilibrio
- Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): estás más sensible, pero también más conectado con lo lindo. En la mañana te das un espacio para ti y eso te hace bien. Más tarde alguien tiene un gesto que te llega mucho. Esa pequeña cosa mejora todo el día. Terminas la jornada con una sensación de calidez interna
- Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): hoy estás en modo creativo total. En la mañana encuentras soluciones raras pero efectivas. Por la tarde surge algo inesperado que rompe la rutina. Le sacas provecho rápido y hasta te divierte. Cierras el día con esa sensación de “esto estuvo bueno”
- Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017): hoy quieres ordenar hasta el fin de semana, y sorprendentemente funciona. En la mañana pones en claro tus prioridades. Más tarde alguien sigue tu idea o te da la razón. Eso te deja más tranquilo. La noche llega con sensación de estabilidad
- Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): el día te lleva a estar más cerca de quienes te importan. En la mañana puedes resolver algo pendiente con alguien. Por la tarde recibes una señal clara de que todo va bien. Eso te da paz. Terminas el día sintiéndote contenido
- Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019): hoy todo se siente más liviano, como si no hubiera tanta presión. En la mañana haces cosas simples que disfrutas. Más tarde aparece un plan o idea que te entusiasma. Te dejas llevar y eso suma. Cierras el día con buena energía