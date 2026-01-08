El horóscopo chino revela para este jueves 8 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, en la previa del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 8 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana se presenta con lucidez mental y capacidad de anticipación. A lo largo de la tarde, un intercambio de ideas mejora una situación que parecía estancada. El día pide administrar recursos con inteligencia. Al llegar la noche, una decisión tomada genera tranquilidad. La jornada fortalece la confianza personal
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el jueves inicia con un ritmo estable y productivo. Durante la mañana, avanzar paso a paso evita tensiones innecesarias. La tarde favorece compromisos claros y duraderos. En la noche, el cuerpo y la mente reclaman pausa. El día consolida lo construido
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): una energía intensa marca el comienzo del día. En la mañana, la iniciativa abre caminos nuevos. La tarde exige moderar impulsos para no generar fricciones. Al anochecer, reflexionar antes de actuar aporta equilibrio. El jueves afina el liderazgo
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la jornada se abre con sensibilidad y buena disposición. Durante la mañana, escuchar más que hablar resulta clave. La tarde transcurre con armonía si se respetan los propios límites. En la noche, una sensación de paz envuelve el ánimo. El día fluye con suavidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el jueves impulsa ambiciones que buscan forma concreta. En la mañana, una idea se transforma en plan. La tarde requiere ordenar prioridades para evitar dispersión. Por la noche, reconocer avances fortalece la seguridad. El día marca progreso sostenido
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana invita a observar con atención antes de actuar. A lo largo de la tarde, una decisión silenciosa resulta acertada. El día favorece la estrategia y la prudencia. En la noche, el descanso mental se vuelve profundo. El jueves refuerza la claridad interna
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el día comienza con movimiento y entusiasmo. Durante la mañana, canalizar la energía evita agotamiento. La tarde trae ajustes inesperados que requieren flexibilidad. Al anochecer, bajar el ritmo mejora el bienestar. El jueves equilibra acción y pausa
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada inicia con sensibilidad acentuada. En la mañana, una decisión tomada desde la intuición resulta acertada. La tarde pide sostener límites con firmeza tranquila. Por la noche, el entorno cercano brinda contención. El día armoniza emociones
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el jueves se vive con agilidad mental. En la mañana, resolver asuntos pendientes libera energía creativa. La tarde favorece soluciones ingeniosas y rápidas. En la noche, desconectarse de estímulos resulta necesario. El día deja sensación de eficacia
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la jornada impulsa orden y precisión. Durante la mañana, organizar detalles mejora resultados. La tarde exige tolerancia frente a pequeñas demoras. Al llegar la noche, cerrar pendientes aporta calma. El jueves fortalece la estructura personal
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el día comienza con compromiso y claridad ética. En la mañana, una acción honesta refuerza vínculos. La tarde favorece acuerdos basados en confianza mutua. Por la noche, el descanso confirma que se actuó bien. El jueves reafirma coherencia
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el jueves se presenta con un tono amable. En la mañana, una actitud abierta atrae apoyo. La tarde fluye mejor al evitar excesos emocionales. En la noche, un momento de disfrute sencillo reconforta. El día cierra con equilibrio y gratitud