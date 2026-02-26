El horóscopo chino revela para este jueves 26 de febrero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 26 de febrero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el jueves comienza con cierta inquietud, como si presintieras que algo está por cambiar. Durante la mañana recibes una información que te obliga a replantear una decisión reciente. En el mediodía eliges actuar con prudencia en lugar de precipitarte. La tarde favorece ajustes estratégicos que te dan mayor seguridad. Cierras el día con la sensación de haber evitado un error por saber esperar
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada inicia con enfoque claro y objetivos definidos. En la mañana avanzas con constancia, sin distraerte por comentarios externos. A mitad del día alguien podría cuestionar tu método, pero tú mantienes tu línea con calma. La tarde consolida pequeños logros que se suman de forma silenciosa. Terminas el jueves con confianza en tu proceso
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el día arranca con energía intensa y ganas de actuar sin rodeos. Durante la mañana surge una situación que pone a prueba tu paciencia. En el mediodía eliges responder con inteligencia en lugar de impulsividad. La tarde trae una oportunidad para demostrar liderazgo maduro. Cierras la jornada con orgullo por haber controlado el impulso inicial
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el jueves comienza con necesidad de armonía en el entorno. En la mañana suavizas tensiones con palabras oportunas. A mitad del día recibes una señal de reconocimiento por tu actitud conciliadora. La tarde favorece acuerdos tranquilos y decisiones equilibradas. Finalizas el día sintiendo que tu sensibilidad marcó la diferencia
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana trae ambición y deseo de avanzar con firmeza. En el mediodía aparece una resistencia que te obliga a negociar. La tarde te muestra que escuchar fortalece tu posición. Al anochecer percibes que el verdadero poder está en saber adaptarte. Terminas el jueves con mayor solidez en tus planes
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día inicia con mirada analítica y capacidad para leer entre líneas. Durante la mañana descubres un detalle que cambia el rumbo de una conversación. A mitad de jornada decides guardar cierta información para el momento adecuado. La tarde favorece movimientos discretos pero efectivos. Cierras el jueves con sensación de ventaja estratégica
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana comienza con impulso fuerte para avanzar rápidamente. En el mediodía podrías sentir impaciencia si los demás no acompañan tu ritmo. La tarde exige coordinación y algo más de tolerancia. Al caer la noche reconoces que el equilibrio entre acción y paciencia mejora resultados. Terminas el día con energía mejor administrada
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el jueves arranca con sensibilidad especial ante comentarios ajenos. Durante la mañana eliges no tomar todo de forma personal. En el mediodía encuentras un espacio creativo donde expresar lo que sientes. La tarde transforma tensión en inspiración productiva. Cierras la jornada con mayor estabilidad emocional
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana trae un imprevisto que te obliga a improvisar. En el mediodía resuelves con ingenio y rapidez. La tarde exige concentración para no dispersarte en múltiples tareas. Al anochecer reconoces que tu flexibilidad fue clave. Finalizas el jueves con confianza en tu capacidad de adaptación
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el día inicia con enfoque en detalles pendientes. Durante la mañana organizas prioridades con claridad. En el mediodía corriges un error antes de que crezca. La tarde favorece planificación meticulosa y orden. Cierras el jueves con sensación de control
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana despierta tu sentido de lealtad frente a una situación delicada. En el mediodía decides actuar con honestidad, aunque implique incomodidad momentánea. La tarde aclara dudas y fortalece vínculos. Al caer la noche sientes alivio por haber sido fiel a tus valores. Terminas el día con tranquilidad interior
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el jueves comienza con enfoque práctico y realista. Durante la mañana organizas asuntos económicos o materiales. En el mediodía surge una oportunidad interesante que requiere análisis. La tarde favorece decisiones responsables sin perder bienestar. Cierras la jornada con sensación de estabilidad