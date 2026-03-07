El horóscopo chino revela para este domingo 8 de marzo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 8 de marzo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 8 de marzo
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el domingo comienza con una mezcla de calma y curiosidad por lo que puede surgir en el día. Durante la mañana te tomas tiempo para ordenar algunas ideas que venían dando vueltas. En el mediodía una conversación inesperada despierta nuevas perspectivas. La tarde invita a moverte con flexibilidad entre planes y momentos improvisados. Cierras la jornada con la sensación de haber descubierto algo interesante
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada inicia tranquila, con un ritmo pausado que te resulta cómodo. En la mañana disfrutas avanzar en pequeñas tareas que aportan orden. A mitad del día alguien reconoce tu constancia. La tarde se presta para compartir tiempo con personas cercanas. Terminas el domingo con sensación de estabilidad y satisfacción sencilla
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el día arranca con energía viva y ganas de hacer algo diferente. Durante la mañana surge una oportunidad para salir de la rutina. En el mediodía tomas una decisión rápida que cambia el plan original. La tarde trae movimiento y cierta emoción. Cierras la jornada con espíritu animado
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el domingo comienza con deseo de armonía y tranquilidad. En la mañana buscas un ambiente sereno donde sentirte cómodo. A mitad del día una conversación amable fortalece un vínculo cercano. La tarde se desarrolla con calma y momentos agradables. Terminas la jornada con el corazón liviano
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la jornada inicia con impulso por aprovechar bien el tiempo libre. Durante la mañana organizas un plan que entusiasma a otros. En el mediodía surge un pequeño desafío logístico que resuelves con rapidez. La tarde trae satisfacción por haber movido las cosas en la dirección correcta. Cierras el domingo con sensación de iniciativa bien utilizada
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día comienza con un estado reflexivo y observador. En la mañana prefieres espacios tranquilos donde pensar con claridad. A mitad del día una idea toma forma lentamente. La tarde te permite analizar una decisión importante. Terminas la jornada con una comprensión más profunda de algo personal
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el domingo arranca con ganas de movimiento y actividad. Durante la mañana buscas salir, caminar o cambiar de ambiente. En el mediodía surge un encuentro que aporta entusiasmo. La tarde continúa con dinamismo o propuestas espontáneas. Cierras el día con sensación de vitalidad
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada comienza con sensibilidad especial hacia lo que ocurre alrededor. En la mañana eliges actividades que te conectan con la calma interior. A mitad del día recibes un gesto de afecto que te emociona. La tarde favorece momentos de inspiración o creatividad. Terminas el domingo con sensación de ternura emocional
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día inicia con mente curiosa y ganas de interactuar. Durante la mañana surge una situación divertida que rompe la rutina. En el mediodía compartes comentarios ingeniosos que generan buen ambiente. La tarde trae intercambios animados. Cierras la jornada con una sonrisa genuina
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el domingo comienza con necesidad de organizar algunos aspectos prácticos. En la mañana pones en orden ideas o pendientes personales. A mitad del día sientes alivio al ver que todo encaja mejor. La tarde se vuelve más relajada una vez resuelto lo importante. Terminas el día con sensación de claridad
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la jornada inicia con fuerte conexión con personas cercanas. Durante la mañana dedicas tiempo a escuchar o acompañar a alguien. En el mediodía ese gesto fortalece un vínculo importante. La tarde transcurre en ambiente de confianza. Cierras el domingo con sensación de lealtad compartida
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día comienza con deseo de disfrutar las cosas simples. En la mañana te permites avanzar sin prisa. A mitad del día aparece un momento agradable ligado a la comida, la charla o el descanso. La tarde mantiene un clima distendido. Terminas la jornada con sensación de bienestar cotidiano