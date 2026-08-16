El horóscopo chino revela para este domingo 16 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 16 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 16 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): un asunto relacionado con tus planes personales ocupará parte de la mañana y descubrirás que una modificación sencilla puede mejorar mucho el resultado. Durante la tarde, una charla con alguien de confianza despertará una posibilidad que hasta ahora no habías contemplado seriamente. Al llegar la noche sentirás que necesitas menos respuestas y más tiempo para disfrutar de lo que ya has conseguido
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la quietud del domingo te permitirá comenzar despacio y dedicar atención a una cuestión que normalmente queda relegada entre tus obligaciones. Más tarde recibirás una noticia relacionada con una persona cercana que modificará favorablemente tu perspectiva sobre un asunto familiar. La velada será sencilla y agradable, con una marcada necesidad de disfrutar de tu espacio personal
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): desde temprano aparecerá una inquietud que te empujará a buscar una experiencia distinta y romper con una costumbre que empieza a aburrirte. En horas vespertinas tendrás un intercambio intenso de ideas que podría inspirarte para emprender algo durante las próximas semanas. Cuando llegue la oscuridad preferirás mantener cierta independencia y elegir por ti mismo cómo cerrar el fin de semana
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): un gesto cariñoso recibido durante el desayuno pondrá de buen ánimo las primeras horas y te hará valorar una relación que ha sabido permanecer cerca. Después del mediodía tendrás espacio para hablar de aquello que verdaderamente te importa sin temor a ser juzgado. La velada será íntima y reparadora, con emociones agradables que permanecerán contigo al comenzar la nueva semana
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): un objetivo que parecía demasiado distante ocupará tus pensamientos durante la mañana y comenzarás a imaginar una estrategia más realista para alcanzarlo. En el tramo vespertino aparecerá una señal concreta que te permitirá evaluar con mayor precisión las posibilidades de ese proyecto. Al anochecer tendrás una visión más madura de tus ambiciones y sabrás distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): cierta información llegará de manera indirecta durante las primeras horas y despertará tu interés por investigar qué hay detrás de una situación reciente. Conforme avance la tarde, una coincidencia revelará una conexión que no habías percibido y cambiará tu lectura de los acontecimientos. La noche te encontrará reflexionando sobre todo ello con una lucidez especial, sin necesidad de compartir todavía tus conclusiones
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el deseo de aprovechar hasta el último instante del domingo te llevará a aceptar un plan que surgirá prácticamente sobre la marcha. A media tarde vivirás una experiencia dinámica que te permitirá descubrir algo nuevo sobre una persona o un lugar. Ya entrada la noche notarás el cansancio acumulado, pero también la satisfacción de haber vivido el fin de semana con intensidad
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una actividad relacionada con la belleza, la música o la creatividad hará que las primeras horas tengan un encanto particular y te ayude a despejar la mente. Más adelante alguien compartirá contigo una inquietud personal y tu sensibilidad será fundamental para encontrar las palabras adecuadas. La noche será tranquila, cálida y especialmente favorable para recuperar inspiración antes de comenzar otra semana
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): un comentario divertido cambiará el tono de la mañana y terminarás involucrado en una conversación mucho más interesante de lo que esperabas. Durante la tarde tendrás que resolver una pequeña dificultad práctica y tu creatividad volverá a demostrar por qué sabes encontrar salidas donde otros ven problemas. La noche será animada y propicia para compartir anécdotas sin mirar demasiado el reloj
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la necesidad de poner en orden un asunto pendiente se hará presente temprano, pero esta vez evitarás convertirlo en una obligación interminable. Pasado el mediodía descubrirás que disponer de unas horas libres te permite atender también tus propios intereses. La noche será mucho más placentera si decides abandonar la exigencia y aceptas simplemente disfrutar del descanso
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una conversación familiar dará un significado especial a la mañana y te permitirá comprender mejor una preocupación que alguien llevaba tiempo guardando. En la tarde surgirán momentos de auténtica cercanía que reforzarán la confianza entre quienes comparten tu vida. La noche transcurrirá con serenidad y tendrás la certeza de estar rodeado por personas que saben apreciar tu lealtad
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el domingo empezará con ganas de saborear cada momento y encontrarás especial placer en una actividad que normalmente realizas con demasiada prisa. Ya durante la tarde, una invitación o propuesta recreativa despertará tu curiosidad y podría convertirse en el recuerdo más agradable de la jornada. Para la noche quedará un ánimo liviano que te permitirá despedir el fin de semana con optimismo y sin cargar preocupaciones innecesarias