El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 16 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 16 de agosto, día del Perro de Agua Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Perro
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo
- Animales incompatibles: Dragón
- Actividades recomendadas: fortalecer vínculos, resolver asuntos pendientes, ayudar a otros, planificar, caminar, conectar con la naturaleza
- Actividades a evitar: confrontaciones, promesas apresuradas, desconfianza, sobrecargarse, actuar por resentimiento
Horóscopo chino: cómo es la energía del Perro de Agua Yang
En el horóscopo chino, el Perro de Agua Yang combina lealtad, intuición y una fuerza emocional que busca proteger aquello que considera valioso. El Perro aporta honestidad, sentido de justicia y compromiso, mientras el Agua Yang amplía la capacidad de adaptación.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 16 de agosto, día del Perro de Agua Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del Perro favorece una mirada más realista sobre sus relaciones y le ayudará a distinguir quién merece verdaderamente su confianza. El Agua Yang estimula su intuición, por lo que una percepción surgida durante el día podría orientarla hacia una decisión acertada
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encontrará estabilidad en una jornada que premia la responsabilidad y el compromiso con aquello que considera importante. El Agua aporta flexibilidad a su carácter perseverante y puede ayudarle a aceptar un cambio sin sentir que pierde el control
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la excelente afinidad con el Perro despierta su valentía y fortalece su deseo de defender una causa o apoyar a alguien cercano. El Agua Yang suaviza la intensidad de sus impulsos y le permite actuar con fuerza sin necesidad de entrar en enfrentamientos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra una energía protectora que puede darle seguridad para expresar algo que venía guardando. La afinidad con el Perro favorece especialmente los afectos, mientras el Agua Yang le ayuda a adaptarse a una circunstancia que inicialmente parecía incómoda
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): al encontrarse frente a la energía opuesta del Perro, puede experimentar cierta tensión con personas que cuestionen sus decisiones o su manera de ejercer autoridad. Será más inteligente escuchar antes de responder y reservar las batallas para aquello que realmente merece defender
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el Agua Yang despierta su intuición y le permite interpretar con precisión gestos, palabras y situaciones que otros podrían pasar por alto. La energía del Perro le aconseja utilizar esa percepción para fortalecer alianzas, no para alimentar sospechas
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la afinidad con el Perro crea un clima estimulante para avanzar junto a personas que comparten sus objetivos. El Agua Yang aporta profundidad a su entusiasmo y puede llevarlo a descubrir que un proyecto colectivo ofrece mejores resultados que una iniciativa individual
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada puede hacerla más consciente de las necesidades emocionales de quienes la rodean, pero también de sus propios límites. El Agua Yang le permitirá moverse con mayor soltura entre distintas situaciones sin sacrificar la tranquilidad que necesita
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la seriedad del Perro puede parecerle inicialmente demasiado rígida, aunque terminará ayudándolo a concentrarse en una cuestión que requiere compromiso. El Agua Yang favorece su capacidad para improvisar soluciones y encontrar una salida inteligente a un asunto pendiente
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el día le propone cambiar por unas horas la búsqueda de perfección por una mirada más humana sobre las circunstancias. La energía del Agua favorece la adaptación y puede ayudarle a comprender que una solución imperfecta pero oportuna a veces es mejor que esperar el momento ideal
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): recibe directamente la influencia de su propio signo, amplificada por el Agua Yang, creando una jornada poderosa para reafirmar principios, fortalecer relaciones y tomar decisiones importantes. Su intuición estará especialmente despierta, aunque deberá evitar cargar con problemas que pertenecen exclusivamente a otras personas
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el Agua Yang resulta naturalmente afín a su sensibilidad y puede despertar una fuerte necesidad de acercarse a personas que le transmiten confianza. La energía del Perro favorece los gestos sinceros y las alianzas duraderas, pero será importante no entregar más de lo que realmente puede sostener