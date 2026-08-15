Signo regente del día: Perro

Perro Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo

Tigre, Caballo, Conejo Animales incompatibles: Dragón

Dragón Actividades recomendadas: fortalecer vínculos, resolver asuntos pendientes, ayudar a otros, planificar, caminar, conectar con la naturaleza

fortalecer vínculos, resolver asuntos pendientes, ayudar a otros, planificar, caminar, conectar con la naturaleza Actividades a evitar: confrontaciones, promesas apresuradas, desconfianza, sobrecargarse, actuar por resentimiento

Horóscopo chino: cómo es la energía del Perro de Agua Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Agua Yang combina lealtad, intuición y una fuerza emocional que busca proteger aquello que considera valioso. El Perro aporta honestidad, sentido de justicia y compromiso, mientras el Agua Yang amplía la capacidad de adaptación.

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 16 de agosto, día del Perro de Agua Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del Perro favorece una mirada más realista sobre sus relaciones y le ayudará a distinguir quién merece verdaderamente su confianza. El Agua Yang estimula su intuición, por lo que una percepción surgida durante el día podría orientarla hacia una decisión acertada

la energía del Perro favorece una mirada más realista sobre sus relaciones y le ayudará a distinguir quién merece verdaderamente su confianza. El Agua Yang estimula su intuición, por lo que una percepción surgida durante el día podría orientarla hacia una decisión acertada Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): encontrará estabilidad en una jornada que premia la responsabilidad y el compromiso con aquello que considera importante. El Agua aporta flexibilidad a su carácter perseverante y puede ayudarle a aceptar un cambio sin sentir que pierde el control

encontrará estabilidad en una jornada que premia la responsabilidad y el compromiso con aquello que considera importante. El Agua aporta flexibilidad a su carácter perseverante y puede ayudarle a aceptar un cambio sin sentir que pierde el control Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la excelente afinidad con el Perro despierta su valentía y fortalece su deseo de defender una causa o apoyar a alguien cercano. El Agua Yang suaviza la intensidad de sus impulsos y le permite actuar con fuerza sin necesidad de entrar en enfrentamientos

la excelente afinidad con el Perro despierta su valentía y fortalece su deseo de defender una causa o apoyar a alguien cercano. El Agua Yang suaviza la intensidad de sus impulsos y le permite actuar con fuerza sin necesidad de entrar en enfrentamientos Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra una energía protectora que puede darle seguridad para expresar algo que venía guardando. La afinidad con el Perro favorece especialmente los afectos, mientras el Agua Yang le ayuda a adaptarse a una circunstancia que inicialmente parecía incómoda

encuentra una energía protectora que puede darle seguridad para expresar algo que venía guardando. La afinidad con el Perro favorece especialmente los afectos, mientras el Agua Yang le ayuda a adaptarse a una circunstancia que inicialmente parecía incómoda Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): al encontrarse frente a la energía opuesta del Perro, puede experimentar cierta tensión con personas que cuestionen sus decisiones o su manera de ejercer autoridad. Será más inteligente escuchar antes de responder y reservar las batallas para aquello que realmente merece defender

al encontrarse frente a la energía opuesta del Perro, puede experimentar cierta tensión con personas que cuestionen sus decisiones o su manera de ejercer autoridad. Será más inteligente escuchar antes de responder y reservar las batallas para aquello que realmente merece defender Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el Agua Yang despierta su intuición y le permite interpretar con precisión gestos, palabras y situaciones que otros podrían pasar por alto. La energía del Perro le aconseja utilizar esa percepción para fortalecer alianzas, no para alimentar sospechas

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 16 de agosto, día del Perro de Agua Yang.