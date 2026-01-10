El horóscopo chino revela para este domingo 11 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, en la previa del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 11 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el domingo inicia con una sensación de pausa necesaria. Durante la mañana, ordenar pensamientos aporta serenidad. La tarde favorece conversaciones que aclaran sentimientos guardados. Al caer la noche, una decisión interior devuelve seguridad. El día cierra con calma mental
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada se abre con estabilidad emocional. En la mañana, mantener rutinas simples brinda equilibrio. La tarde invita a disfrutar sin apuro del entorno cercano. Por la noche, el descanso se vuelve profundo y reparador. El domingo fortalece la constancia interna
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el día comienza con inquietud moderada. Durante la mañana, canalizar energía en actividades ligeras resulta beneficioso. La tarde pide evitar discusiones innecesarias. En la noche, una reflexión sincera devuelve armonía. El domingo ajusta el impulso personal
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el domingo se presenta suave y contenedor. En la mañana, priorizar el bienestar emocional mejora el ánimo. La tarde fluye con gestos amables y silencios cómodos. Al llegar la noche, el descanso emocional se afianza. El día envuelve en serenidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la jornada inicia con necesidad de balance. En la mañana, revisar objetivos sin exigencia resulta saludable. La tarde favorece momentos de disfrute simple. Por la noche, reconocer avances fortalece la confianza interna. El domingo ordena ambiciones
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día se abre con introspección profunda. Durante la mañana, escuchar la intuición aporta claridad. La tarde invita al silencio reparador. En la noche, una sensación de comprensión interior se afianza. El domingo fortalece la lucidez emocional
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el domingo comienza con deseo de movimiento moderado. En la mañana, una actividad al aire libre renueva el ánimo. La tarde pide bajar el ritmo para evitar cansancio. Por la noche, el cuerpo agradece el descanso consciente. El día equilibra energía y calma
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada se presenta sensible y protectora. En la mañana, atender emociones propias resulta esencial. La tarde favorece vínculos cercanos y sinceros. Al anochecer, una sensación de contención envuelve el ánimo. El domingo armoniza el sentir
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día se vive con curiosidad tranquila. Durante la mañana, una idea liviana despierta entusiasmo. La tarde invita a enfocarse en lo simple. En la noche, desconectarse de estímulos facilita el descanso. El domingo ordena la mente
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la jornada impulsa organización interna. En la mañana, planificar la semana aporta tranquilidad. La tarde exige flexibilidad frente a cambios mínimos. Por la noche, cerrar pendientes mentales mejora el sueño. El domingo refuerza la claridad
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el día comienza con lealtad hacia uno mismo. En la mañana, una elección honesta trae alivio. La tarde favorece encuentros sinceros y tranquilos. Al llegar la noche, la calma confirma decisiones acertadas. El domingo reafirma coherencia interna
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el domingo se presenta amable y reconfortante. En la mañana, disfrutar pequeños placeres mejora el ánimo. La tarde invita a compartir sin expectativas. En la noche, una sensación de gratitud envuelve el corazón. El día cierra con bienestar emocional