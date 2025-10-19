Energía del día: el lunes se abre con una vibración silenciosa y profunda, donde las fuerzas cósmicas favorecen la claridad intuitiva y el discernimiento interior. El Mes del Búho sigue desplegando su sabiduría sobre la humanidad, guiando a cada alma hacia un estado de percepción más elevado. Hoy la energía propicia la contemplación, la comprensión de los símbolos y la búsqueda de significado en lo invisible. Es un día para atender a los mensajes del alma, sin prisa y sin juicio. La sabiduría espiritual se revela a través de los gestos más sencillos y las miradas más sinceras.

Conoce el horóscopo maya del lunes 20 de octubre