Valentín Castellanos, la prioridad de River para remplazar a Julián Álvarez

►Te puede interesar: Valentín Castellanos, el jugador que quería River, jugó su partido soñado

Valentín Castellanos hace goles en el New York City FC y River irá en busca de contratarlo

La salida de Álvarez aumenta las necesidades que ya tiene River en la ofensiva y el goleador del New York City FC, de 23 años, es el que más interesa, entre otros jugadores.

El Taty, quien ya manifestó públicamente su deseo de pasar a River, acumula 5 goles en los primeros 8 partidos de la temporada de la MLS y otros 4 en los 6 encuentros que jugó por la Champions League de la Concacaf.

CASTELLANOS NETS FOUR GOALS, NYCFC DOMINATE IN THE BRONX | NYC v RSL | 04.17.22