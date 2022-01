Una mala noticia de Messi que complicará a la Selección Argentina

messi-seleccion-4 (1).jpg

Messi se contagió de Covid en las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Rosario y aún no pudo volver a jugar porque no se recuperó, por lo que Scaloni tomó la decisión de no convocarlo.

https://twitter.com/Empata2_ec/status/1483134774520651779 Messi será baja en Argentina para las Eliminatorias.

Ya es una decisión totalmente confirmada, la Selección Argentina no convocará a Lionel Messi para la doble fecha de Eliminatorias de este mes.

El motivo pasa porque Messi aún no se ha recuperado totalmente del Covid-19. pic.twitter.com/NMATyDtbWl — Empata2 (@Empata2_ec) January 17, 2022

El último partido de Leo

El 22 de diciembre de 2021, La Pulga jugó el último partido del año con el PSG, que empató 1-1 ante el Lorient, de visitante, con un gol que marcó sobre el final Mauro Icardi.

Luego de ese partido, Messi y su familia viajaron a Rosario, para pasar las fiestas en Argentina. Allí el delantero se contagió de coronavirus, pero el PSG lo dio a conocer en los primeros días de enero.

E6 de enerola familia Messi volvió a País y recién para esta semana puede volver a entrenar con el resto de sus compañeros para poder reaparecer en el Paris Saint Germain.