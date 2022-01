Un refuerzo mendocino: "Se contactaron conmigo de River y les dije que sí"

Taty Castellanos en vivo por #TyCSportsVerano:



"Me llamaron de #River".



"Se que #Palmeiras me quiere pero a este #River no le podés decir que no".



"Lo que más me gusta de River es Gallardo. Me encantaría ser dirigido por él".



"Ahora depende de los clubes". pic.twitter.com/PSXL8LEcnI