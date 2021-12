Tensión en el PSG: Pochettino desafió a los periodistas

pochettino-1.jpg Mauricio Pochettino tuvo un tenso cruce con los periodistas por el rendimiento del PSG

"Es un poco extraña esta rueda de prensa, como que no nos podemos comunicar. Está un poco trabada", le dijo Pochettino a su traductor luego de recibir preguntas incómodas por parte de sus interlocutores.

Los periodistas quisieron indagar en los motivos por los cuales el PSG no alcanzó todavía el rendimiento futbolístico esperado, a pesar de la disposición de un plantel lleno de estrellas.

Pochettino: "¿Por qué no se ponen de este lado?"

La primera consulta que calentó el clima estuvo relacionada al escaso aporte goleador de Lionel Messi, autor de un tanto en 8 participaciones por la Ligue 1: "Es una cuestión de acierto, también de tiempo, de encontrar las situaciones y hasta de mala suerte. Leo marcará goles porque tiene un talento increíble. Siempre ha marcado goles y los marcará", contestó.

A continuación, el DT mostró todo su fastidio cuando otro cronista le preguntó si no veía a sus jugadores "un poco perdidos en la cancha" y por la falta de definición de un claro líder en ataque, rol que alternan Messi y el francés Kylian Mbappé.

Conférence de presse de Mauricio Pochettino avant RC Lens - Paris Saint-Germain

"No entiendo la pregunta y no puedo responder algo que no comprendo -introdujo con el rostro serio-. ¿Por qué no se ponen aquí, de este lado?, ¿Qué están haciendo de ese lado si saben tanto de fútbol?".

En un ambiente ya enrarecido, Pochettino enfrentó luego otra consulta irritante referida al presente de Mauro Icardi: "Está esperando su oportunidad de jugar. Ha estado con un problemita y ahora ya otra vez con el grupo. Está trabajando y esperando su chance".

El PSG, cómodo líder, visita al Lens

Finalmente, el DT negó que espera el mercado de invierno europeo para hacer cambios en el plantel. "Ahora no es el momento de pensar en eso, tenemos muchos partidos por delante. En enero hablaremos con el club y con Leonardo (director deportivo) y seguramente se haga un análisis sobre cómo está la plantilla".

PSG, líder del torneo francés con 12 puntos de ventaja sobre el escolta Olympique de Marsella, visitará este sábado a Lens desde las 17:00 por la 17ma. fecha (TV por ESPN y Star+)

El PSG lidera el campeonato francés con 12 puntos de ventaja sobre el Marsella y se encuentra clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa como segundo del Grupo A, a falta de una fecha.

Sin embargo, el estelar conjunto de Pochettino todavía no alcanzó el brillo esperado de acuerdo a sus recursos y tuvo algunas presentaciones decepcionantes como la del pasado miércoles ante Niza en el Parque de los Príncipes.