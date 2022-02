luis-abramovich2.jpg Luis Abramovich no tupo piedad con River y sus Copas Libertadores.

En una charla con Crack Deportivo, Luis Abramovich lanzó: “Sin la ayuda, River no hubiese sido campeón de América dos veces. Hay cosas que son inexplicables, jugadas que el árbitro estaba al lado, unas interpretaciones increíblemente erráticas. No hay ninguna duda que los han beneficiado y lo digo saliendo de la subjetividad, hay cosas argumentadas”, manifestó en primer lugar el ex defensor xeneize.

Luego agregó: “Todos ayudan a River, el VAR, la Conmebol. Independientemente de eso, Gallardo es un gran técnico y le dio un estilo a River”.

También expresó que “Boca es muy perjudicado por la Conmebol" y que "este año se puede dar, pero no tiene que pasar nada raro”.

Siguiendo en la órbita xeneize, Abramovich indicó: “El mercado de pases de Boca fue brillante para Sebastián Battaglia. Estamos en un 7 puntos, pero hay que seguir moldeando al equipo para estar en 9 puntos, para los objetivos principales. Tenemos buenos jugadores”.

luis-abramovich1.jpg Luis Abramovich, ex defensor de Boca, disparó munición gruesa contra el River de Marcelo Gallardo.

“Reconocer el equipo de Boca es lo que falta, no es que no juega a nada, pero necesita un salto de calidad en mucho entrenamiento y versatilidad en el juego, para entrenar los diferentes momentos que tienen los partidos y confirmar la idea que tiene por delante. Está faltando un golpe de horno para tener más firmeza”, finalizó.

Luis Abramovich, que jugó 200 partidos con la camiseta xeneize y anotó 5 goles, logró destacarse en la defensa de Boca, con títulos que lo respaldan: Recopa Sudamericana, Supercopa Sudamericana y Supercopa Masters.