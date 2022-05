Sergio Gómez y Favio Orsi hicieron una gran autocrítica tras la derrota de Godoy Cruz

Barracas-Godoy-Cruz-1.jpg Godoy Cruz cayó ante Barracas. Foto: Télam

Favio Orsi tomó la palabra, no anduvo con vueltas para analizar el rendimiento ante el Guapo y reconoció: "La realidad es que hicimos un partido muy malo con una intensidad que no nos gusta jugar. Hemos cometido errores que los hemos pagado muy caro".

Mientras que Sergio Gómez manifestó: "Fue la peor producción desde que nos hicimos cargo del equipo, no se jugó bien y no es lo que pretendemos de este equipo. La verdad que tengo mucha bronca, no es el Godoy Cruz que queremos. Se los dijimos a los jugadores, entienden la situación y cuando tenemos un partido así, nos tenemos que hacer cargo.

"Fue un partido muy malo en todas las líneas y lo más importante es ser autocrítico y entender lo que sucedió ahora, no puede volver a pasar", continuó diciendo.

Con respecto a la comprometida situación del equipo, que terminó en descenso directo, Orsi afirmó: "Cuando llegamos al club, sabíamos la situación complicada que teníamos con el tema del descenso. Veníamos de una victoria muy merecida ante Central Córdoba, y en los partidos anteriores merecíamos ganar".

Luego dijo: "En este partido ante Barracas obtuvimos todo lo que merecimos, esperemos que esta bronca que todos tenemos, podamos canalizarla y enfocarse en lo que viene".

La palabra de la dupla de Tomba