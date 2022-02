Riquelme, fiel a su estilo, le respondió a Wanchope Ábila

Riquelme, agregó que Ramon Ábila "fue a Estados Unidos, jugó en dos clubes, no debe estar contento en cómo le salieron las cosas, si no algún club lo hubiese comprado. Ahora se entrena con el plantel, se lastimó, los kinesiólogos lo curarán y deberá entrenar al máximo. Nosotros cumplimos con todos los jugadores de nuestro plantel".

riquelme-1 (1).jpg En Boca, Juan Román Riquelme fue claro al responder a las acusaciones de Wanchope Ábila

En diálogo con la cadena de televisión ESPN, recordó que "el año pasado tuvo la posibilidad de ir a Uruguay, él habló de una chance de ir a Minnesota y aceptamos. A los cuatro meses el club no contaban más con él. No le salieron las cosas y durante todo un día me llamó por teléfono pidiéndome una mano para pasar a otro club. Y me pasé todo el día para resolverle esa situación y fuera a otro club de Estados Unidos".

Wanchope Ábila se manifestó contrario a la forma de manejarse del Consejo de fútbol, dijo que desde el 3 de enero que volvió de los Estados Unidos nadie se acercó a hablar y en el final de su publicación dejó un inquietante "tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario",

A lo que Román respondió: "Cuando dicen que no atendemos a nadie, no es verdad. Atendemos a todos, lo que tenemos claro es que defendemos nuestro club a muerte, es muy simple, hacemos solo eso".

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1489691061459255296 #ESPNF360 | #ESPNenStarPlus



"ÁBILA TIENE QUE SEGUIR CUMPLIENDO SU CONTRATO"



Riquelme explicó la situación actual de Wanchope con Boca y aclaró que no mira las redes sociales.



Mirá Fútbol 360 en vivo, acá --> https://t.co/8OwYfQBEWs pic.twitter.com/TTOIFcBCxz — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 4, 2022

Y también se refirió a la posibilidad de que Facundo Farías llegue a Boca y Ábila entre en la negociación: "Farías es lo más parecido a Tevez que hay en el fútbol argentino. La gente de Colón habló hace 15 días con el Chelo Delgado y le pidieron a Retegui y Wanchope, nosotros le reiteramos que queríamos a Farías, hicimos una propuesta y todavía estamos esperando que nos respondan".

Riquelme, que recibió el alta médica tras dar positivo de Covid-19, manifestó estar contento por los dos años de gestión, reiteró que "el club lo recibimos sin plata", que "el trato de los medios con otros clubes no es lo mismo que con Boca" y declinó hablar de su candidatura a presidente del club en 2023: "Faltan dos años para saber qué va a pasar".

Riquelme y los otros temas de Boca

Toto Salvio: "En el avión a la vuelta de Arabia le pregunté si quería seguir en Boca, me dijo que sí y le dije que espere el cierre del libro de pases. Esperemos que nuestro esfuerzo económico lo ponga contento".

Cristian Pavón: "Con Los Angeles Galaxy hablé dos o tres veces. Cuando nos pusimos de acuerdo, no quisieron salir adelante por el tema de la denuncia que tiene el jugador. por eso cuando algunos hablan tan mal mejor es no decir nada. Cruz Azul habló con el representante de Pavón, me comunicaron que estaban muy cerca pero quedó en la nada. Cuando uno escucha que Boca no presta atención o no contesta, no es así".

Su viaje a Paraguay: "Dijeron que fui a Asunción para pedir que le disminuyan la suspensión a nuestros jugadores (por los incidentes del año pasado en Belo Horizonte en el partido con Atlético Mineiro) y no es así".

Su encuentro con Daniel Angelici, que le negó el saludo: "no pasa nada, hay que ser siempre respetuoso. En mi casa me enseñaron que el saludo no se le niega a nadie, me lo enseñaron mi mamá y mi papá".