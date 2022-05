Ricardo Bochini, homenajeado en España

bochini-2.jpg Ricardo Bochini junto a Iribar, una leyenda del Athletic

"¡Muy feliz en mi llegada!", escribió el icónico futbolista en su cuenta de Twitter, junto con una foto en la que señaló la imagen del partido de de este sábado entre el local y Valencia, por la Liga española

Ricardo Bochini, de 68 años, será reconocido por su "lealtad y compromiso" durante los 19 años ininterrumpidos, entre 1972 y 1991, en los que vistió una sola camiseta.

"El One Club Man Award es uno de los reconocimientos más bonitos que he tenido nunca. Independiente es el club de mi vida y este premio también está dedicado a toda su afición. El hincha es lo mejor que tiene un club, y yo siempre me entregué a ellos", expresó emocionado.

El Bocha en Bilbao

Ricardo Bochini, el mejor 10 hasta Maradona y Messi

"Considerado el mejor 10 del fútbol argentino hasta la llegada de Diego Armando Maradona y Leo Messi", destacó en un comunicado la entidad de Bilbao en la previa a su arribo.

Además, comparecerá en una rueda de prensa con el escritor e hincha de Independiente Eduardo Sacheri del especial "Letras y Fútbol 2022" organizado por la Fundación Athletic.

bochini-4.jpg Bochini recién llegado a Bilbao para el homenaje

Los números en Independiente lo transformaron en su máximo ídolo, al punto que el estadio del Rojo lleva su nombre.

El retiro oficial del Bocha, más allá de su regreso simbólico con Barracas de Bolívar en el 2007 por el Federal C, sucedió el 5 de mayo de 1991 contra Estudiantes de La Plata.

Los números de Bochini en Independiente