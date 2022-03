Primera Nacional: así se jugará la 7ª fecha del torneo

El primero de los equipos mendocinos en salir a la cancha en esta 7ª fecha, será Independiente Rivadavia.

La Lepra recibirá en el Gargantini a Instituto de Córdoba, el martes 22 de marzo, desde las 18.10, con televisación de TyC Sports.

El miércoles 23 de marzo, Gimnasia y Esgrima será visitante de Deportivo Riestra, desde las 15.30.

El mismo día, el Deportivo Maipú recibirá en la Fortaleza a Tristán Suárez, desde las 16.

primera-nacional1.jpg La 7ª fecha de la Primera Nacional se jugará entre semana.

El programa de la 7ª fecha de la Primera Nacional

Martes 22:

16.05: Flandria vs. Estudiantes de Caseros (TyC Sports)

18.10: Independiente Rivadavia vs. Instituto (TyC Sports)

20.10: Almirante Brown vs. San Martín de San Juan (TyC Sports)

21.00: Estudiantes de Río Cuarto vs. Chacarita

Miércoles 23:

15.05: Almagro vs. Defensores de Belgrano (TyC Sports)

15.30: Villa Dálmine vs. Chaco For Ever

15.30: Riestra vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza

16.00: Deportivo Madryn vs. Brown de Madryn

16: Deportivo Maipú vs. Tristán Suárez

17.05: Nueva Chicago vs. San Martín de Tucumán (TyC Sports)

19.00: Temperley vs. Santamarina

20.00: Deportivo Morón vs. Atlético Rafaela

20.00: Ferro Carril Oeste vs. Sacachispas

20.30: Alvarado vs. Brown de Adrogué

20.35: Quilmes vs. Agropecuario (DirecTV)

21.15: Belgrano vs. San Telmo (TyC Sports)

21.30: Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta

Güemes vs. All Boys , aún sin día y hora definidos

Libre: Mitre de Santiago del Estero.

Fotos: gentileza Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú.