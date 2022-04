Patrice Evra dio un crudo testimonio sobre su infancia: "Vendía drogas"

Patrice-Evra-Cristiano-Ronaldo.jpg

El ex Mónaco, Manchester United, Juventus y Olympique Marsella reconoció que fue víctima de abusos sexuales cuando era niño. "No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así", dijo en 'The Times'.

Evra buscaba comida en la basura

El padre de Evra se fue de su casa -son 24 hermanos- y el exfutbolista pudo arreglárselas para sobrevivir. "A veces, a medianoche, cuando tiraban los 'Big Mac' fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos".

"El fútbol me salvó. Cuando tenía 17 años viajé a Italia. Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi mamá y le dije: 'Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro", recuerda.