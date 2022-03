Pablo Palacio y los grandes sentimientos por Independiente Rivadavia

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1498837166243258370 ¡Rival confirmado!



A la hora de analizar a Ferro, que viene de dos dos derrotas consecutivas, el ex jugador de Unión de Santa Fe consideró: "No está pasando un buen momento, pero es un rival a temer que tiene historia y que en el último torneo luchó por ascender. Todos los encuentros son duros en esta categoría, en un torneo que es muy largo y hay que estar preparado para dar lo mejor en cada compromiso que nos toca afrontar".

Pablo Palacio es uno de los pocos jugadores que quedó del plantel que luchó por ascender en el último torneo, llegaron muchos jugadores y hubo una renovación importante. "Hemos quedado pocos futbolistas del torneo pasado, pero se ha armado un gran grupo con una gran calidad humana, los jugadores que llegaron se adaptaron rápidamente al mensaje del entrenador. Es un grupo similar al del torneo pasado, de buena gente y disfrutamos el día a día, estamos en un nivel parejo y la competencia es muy sana", tiró.

Con respecto a su actual momento admitió: "Todo el tiempo trato de mejorar cuando me toca jugar, me siento muy bien en la cancha y no me tengo que relajar. Siento que voy madurando y creciendo como jugador y quiero darle lo mejor a Independiente Rivadavia".

