Nelson Acevedo: "Hacemos todo en los partidos para ganar"

El futbolista de 33 años se refirió a esta mala racha que tiene el equipo (hace seis partidos que no puede ganar, con una derrota y cinco empates) y dijo: "Nos da bronca no poder ganar, jugamos bien, generamos situaciones de gol y no pudimos lograr los tres puntos. En el partido frente a Lanús fuimos muy superiores y merecimos ganar el encuentro, hay que seguir por este camino y seguir insistiendo para volver al triunfo".

"Hacemos todo en los partidos para ganar, en los últimos tres encuentros los arqueros de los rivales que hemos enfrentado han sido figuras, hemos sido superiores y por errores chiquitos, terminamos empatando", opinó el volante central.

El mediocampista se refirió a los hinchas del Tomba y manifestó: "De los simpatizantes de Godoy Cruz estamos muy agradecidos por el apoyo que nos da en cada encuentro. Nosotros dejamos todo en la cancha y ponemos todo el esfuerzo para ganar, les decimos que nos sigan alentando como siempre lo hacen, que nosotros vamos a dejar todo para sacar al Tomba adelante".

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Malvinas Argentinas. El encuentro se jugará este lunes 2 de mayo a las 19, por la 13ª fecha de la Copa de la Liga Profesional. Será el último compromiso en condición de local, después cerrará su participación ante Barracas Central en la cancha de Huracán de Parque Patricios.

