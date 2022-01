Messi tiene bloqueado a un periodista en todas sus redes sociales

messi.jpg Messi bloqueó en sus redes sociales al panelista de El Chiringuito por sus dichos.

A qué periodista tiene bloqueado Messi

Mientras este lunes que pasó Lionel Messi presenció vía streaming la gala de The Best, donde finalizó segundo en la votación por detrás del polaco Robert Lewandowski, en las redes sociales también se hacía eco de las confesiones que había realizado el ex jugador, influencer y periodista español Jota Jordi, panelista desde ya hace un tiempo en El Chiringuito de Jugones, el programa de fútbol más visto en España.

Messi, que vivió un 2021 cargado de emociones, por la conquista de la Copa América con la Selección argentina, el alejamiento del Barcelona de España y su arribo al París Saint Germain de Francia (PSG), fue dejando en evidencia por Jota Jordi.

El reconocido youtuber Jordi Wild, en un nuevo episodio de “The Wild Project”, entrevistó este el pasado fin de semana al periodista Jota Jordi, quien reveló que Messi lo tiene bloqueado de todas sus redes sociales, a raíz de un comentario que realizó en el programa que conduce Josep Pedrerol.

Jota Jordi reconoció: “Leo me tiene bloqueado en todos lados. Instagram, Twitter... grupo Whatsapp. No lo he contado nunca”, señaló el panelista, quien nunca había mencionado algo al respecto.

jota-jordi-lionel-messi.jpg Jota Jordi y Lionel Messi posan juntos tiempo atrás.

La confesión llamó la atención de Jordi Wild, quien casi obligadamente y con desesperación, le consultó por qué motivo el delantero argentino había tomado esa decisión.

La respuesta fue la siguiente: “Fue en un partido que perdió el Barça contra el Bayern, cuando Messi ya se había ido. En El Chiringuito, Jorge D'Alessandro dijo algo como que sin Messi el Barça no va a ganar. Yo ahí me sentí ofendido y dije: 'que yo sepa en los últimos diez años con Messi hemos ganado dos Champions. Tener a Messi no te asegura ganar diez Champions”, detalló.

Luego de un tiempo, ya con la cabeza más fría, el ex futbolista y ahora reconocido comentarista español, no puede entender la decisión que tomó Messi: “Ese fue el comentario que hice y no era para atacar a Messi. Yo siempre he defendido a Messi. La relación era buena... pues le sentó muy mal y me lo hizo saber”.