Messi disfruta en familia su séptimo Balón de Oro

messi-france-football.jpg Messi ya tiene su nuevo Balón de Oro y posó con los 7 en la intimidad de su casa de París

"Sinceramente nunca me he comparado con Diego, ni presté atención a esas comparaciones. Algunas críticas me molestaron y pasé malos momentos en la Selección pero no por eso" dijo Messi a France Football, revista que le entregó esta semana su séptimo Balón de Oro: "Me llegan críticas que me enojan pero se quedan en en lo privado. Es la intimidad lo que hace la fuerza de un grupo, y que podamos enojarnos y decirnos a la cara las cosas que se pueden mejorar".

https://twitter.com/AndiOnrubia/status/1466942942573121544 Los votos del Balón de Oro de los periodistas de cada país.



Pascal Ferré, de France Football votó a: 1. Lewandowski, 2.Messi, 3. Benzema, 4. Jorginho y 5. Mbappé.



Sorprendente que el de Brasil no haya metido a Messi ni entre los cinco primeros. pic.twitter.com/F9URS5KKvN — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 4, 2021

Lionel Messi hizo una producción íntima de fotos en su casa de París con su mujer, Antonela Roccuzzo, sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y sus 7 Balones de Oro. Luego reveló: "Desde que tengo a mis hijos, llegar a casa me ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva. Antes de ellos, cuando estaba solo con Antonela, pasaba mucho tiempo encerrado sin querer hablar con nadie ni salir por culpa de la derrota. Crecí odiando perder. Siempre quería ganar todos los partidos".

Luego, agregó: "Soy distinto con mis amigos y mi familia. Con otras personas soy más tímido y me cuesta más sentirme cómodo o me lleva más tiempo. Pero con mi entorno soy una persona normal, de buen humor y que intenta disfrutar de cada momento".