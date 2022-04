Marcelo Gallardo, caliente tras el empate de River: "La pasé para el orto"

Asimismo añadió: "No la pasamos buen, teníamos todo para pasarla bien, nos desconocimos, no nos encontramos, no pudimos encontrar el funcionamiento, no pudimos aprovechar el resultado a favor. Ellos patearon un tiro al arco y nos hicieron un gol".

marcelo-gallardo.jpg Marcelo Gallardo aseguró que "la pasó como el orto" en el partido ante Atlético Tucumán.

"La verdad es para hacer un retiro espiritual esta noche y pensar en mañana. Cuando pasa lo que pasó hoy uno se siente mal, pero de todas maneras hay que seguir y eso es lo que intenté transmitir en el vestuario", expresó.

Marcelo Gallardo y la autocrítica en River

En ese sentido, el entrenador de River manifestó: "No podemos jugar como jugamos hoy y hay que olvidar todo lo que fue esta tarde. Hay que hacer una autocrítica como siempre y lo haremos una vez más como lo hacemos en cada partido cuando no nos gusta lo que vemos".

"Si no tuviéramos ideas y desde hace mucho tiempo se da que no sabemos a que jugamos, te diría que estoy preocupado. Ahora tenemos que recuperar la memoria de lo que nosotros solemos hacer", aseveró.

marcelo-gallardo1.jpg El Muñeco no anduvo con vueltas luego del empate de su equipo en el Monumental.

También dijo: "En general lo que uno intenta transmitir, más allá de la ambición del equipo para la búsqueda, y entendiendo que los rivales juegan, es buscarle la vuelta a esta clase de partidos".

"Julián Álvarez necesitaba una semana de descanso y la tuvo. Hoy el equipo no jugó bien, cuando eso pasa las individualidades suelen sentirlo. No hay mucho para rescatar en este contexto", señaló Gallardo.