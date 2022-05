Leandro Ciccolini dijo que es importante que Gimnasia esté en la pelea

►TE PUEDE INTERESAR: Ulises Ortegoza volvió a ser el goleador de Gimnasia

"Ahora tenemos un partido muy duro ante Deportivo Madryn, todos los cotejos son muy difíciles, nosotros sabemos que estamos viviendo un gran momento, pero que tenemos que seguir creciendo como equipo", agregó el jugador.

Gimnasia y Esgrima lleva seis partidos sin perder, con cinco triunfos y un empate. Sobre esta racha manifestó: "Estamos ilusionados desde que comenzó el torneo, ni antes éramos los mejores ni ahora los mejores. Ahora se nos están dando los triunfos porque nunca dejamos de trabajar, la humildad y sacrificio es algo que siempre nos caracterizó. Con el nuevo cuerpo técnico nos adaptamos rápidamente y su propuesta de juego nos hizo muy bien, nos está haciendo potenciar en lo individual y colectivo".

Leandro Ciccolini se ha ganado el afecto del simpatizante del Lobo, el jugador agradece el afecto. "Me siento muy feliz por el cariño del simpatizante, en cada partido tratamos de darle lo mejor por Gimnasia y Esgrima, que me abrió las puertas y me ha dado mucha confianza", opinó.