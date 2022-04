La pelea Agustín Almendra-Sebastián Battaglia sumó un nuevo capítulo en Boca

"Yo ya fui muy claro, no quiero redundar en un tema que se hace denso y sinceramente no quiero redundar en lo mismo, fui claro en mis declaraciones cuando hablé en su momento y no tengo por qué volver a aclarar las cosas", sentenció en la conferencia de prensa que brindó tras el empate sin goles con Vélez, por la Copa de la Liga Profesional.