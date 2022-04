Agustín Almendra confesó todo: le apuntó a Battaglia y Benedetto

https://twitter.com/PlanetaBoca/status/1512429254952243200 Con este buen gol de Agustín Almendra, #Boca le ganó 3-2 a Vélez en Reserva.#VamosLosPibes. pic.twitter.com/fDKjyMwak9 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) April 8, 2022

Hacía más de un mes que Agustín Almendra no pisaba una cancha de fútbol y este viernes lo hizo en la Reserva del equipo que dirigen el Negro Ibarra y el Chicho Serna.

Tras finalizar el partido en la Villa Olímpica del predio de Liniers, Almendra declaró: “Hablé con Román en el partido vs Arsenal en el palco, quería volver a jugar, pedir disculpas a todos, estoy muy arrepentido por lo que pasó", tiró para empezar el mediocampista ofensivo, protagonista de un acto de indisciplina que recorrió todos los portales de la Argentina.

Luego agregó: “Lo primero que busqué fue una charla con Román, con el CDF y espero que en el futuro pueda hablar con el DT”.

agustin-almendra2.jpg Agustín Almendra quiere hablar con Sebastián Battaglia, para limar asperezas.

A la hora de referirse a lo sucedido con Sebastián Battaglia, almendra fue directo: “Fue un momento de calentura, yo no venía jugando. Pasaron muchas cosas, por suerte eso quedó atrás para mí y ojalá pueda tener una charla con el DT y pedirle disculpas. Desde un primer momento, el mismo día quería hablar, pero dejé que pasara el tiempo. Pasaron muchas cosas, fue el viaje de Copa Argentina y no lo volví a cruzar. Estoy tranquilo, entrenando, pagando lo mal que hice”.

Para cerrar, el jugador boquense expresó respecto a Dario Benedetto, quien realizó duras declaraciones en su contra tras ser apartado del primer equipo xeneize: “ Yo no estaba enojado con nadie. Dijeron que me peleé con Figal, con Pipa (Benedetto), yo los cruzo, los saludo y no tengo problema con ellos. No tienen nada que ver en todo esto”.