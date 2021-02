La interna de Boca: Tevez vs. Riquelme y el Patrón Bermúdez

Ese día, Tevez insistió en sus ganas de cumplir, al menos, el año que le resta de contrato con el "Xeneize" y evitó la polémica que surgió a partir de la opinión de Bermúdez y Raúl Cascini, del Consejo de Fútbol, sobre que hasta que ellos llegaron él era un "ex jugador".

tevez1.jpg Tevez no tiene buena relación con los colaboradores de Riquelme en Boca.

El sábado, el Consejo de Fútbol habló con Tevez para aclarar los tantos y generó un sacudón interno en un ambiente que venía con marea desde la eliminación dura en la Copa Libertadores, tapada en parte con el título en la Copa Diego Maradona de la Liga Profesional.

Tevez, que el viernes cumple 37 años, marcó los malos manejos que el Consejo de Fútbol tuvo para los casos de Guillermo Pol Fernández y Julio Buffarini, que por no querer continuar en el club, perdieron la titularidad en el equipo, en el momento más importante de la temporada.

Eso, además, hizo que el plantel, donde Tevez tiene ascendencia máxima, mirara de reojo al cuerpo técnico encabezado por Miguel Angel Russo, que perdió autoridad.

El sábado, tras la reunión en el Centro de Entrenamiento del "Xeneize" en Ezeiza, parecía quedar un manto de paz, con el supuesto pedido de disculpas que Bermúdez le había hecho a Tevez por tildarlo de "ex jugador".

Pero justamente, en las últimas horas, un audio que el colombiano le envió a un allegado donde tumbó la bandera de paz que se había levantado parcialmente.

En 30 segundos, el "Patrón" tocó desde volver a traer a colación la denuncia de dinero faltante en Boca tras la salida de la anterior dirigencia hasta a acusar directamente al "Apache" de tener aspiraciones políticas para 2023, un par de días después de trascender la foto con Angelici.

"Son personas libres, no están presos, no son delincuentes...al menos socialmente. Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café.... Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con (Mauricio) Macri, con los dos juntos o con quien quiera. En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros. Él, que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones", sostuvo Bermúdez.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLa12tuittera%2Fstatus%2F1354497642018041857 #Ameal en #ESPNF360 "Nadie le puede elegir los amigos a otro. No me importa la foto que se sacó #Tevez con #Angelici, me importa lo que que Carlitos haga en la cancha" pic.twitter.com/rlBx6aDVmD — La12tuittera (@La12tuittera) January 27, 2021

El que puede resolverlo es Riquelme

Daniel Mollo, relator histórico partidario de Boca y que conduce el programa radial "Los Más Grandes", opinó que el único que puede resolver y poner paños fríos es el vicepresidente Juan Román Riquelme.

"Considero que a Tevez nunca le terminó de cerrar las declaraciones inoportunas de Bermúdez cuando le dijo ex jugador, en el que incluso involucró al resto del Consejo de Fútbol. De eso no hubo un arrepentimiento público", explicó en diálogo con NA.

"Esto originó un roce interno, los desaciertos del triunvirato del Consejo de Fútbol con Pol Fernández o Buffarini generaron divisiones y enfrentamientos", amplió.

Y cerró: "El único que puede solucionar esto, que tiene espalda, es Riquelme, una cosa es que hablen sus laderos que el dueño del circo. Riquelme tiene una camisa talle 44, la de Tevez es 42, el resto está muy atrás".