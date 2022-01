Kevin García, de aquel inicio en el Tomba a este presente en el fútbol italiano

Kevin-Garcia-1.jpg

-¿Como estás en el US Arbus?

-Estoy bien, cómodo. Encontré un club ordenado con un estadio lindo, gente con ganas de trabajar y una sociedad seria, que es lo importante.

-Describí a la ciudad

-Es una isla, Sardegna, y cerca está Cagliari, una ciudad grande. Si tenés auto te podes mover tranquilamente ja ja.

-¿Cómo está la pandemia? ¿Hay restricciones?

-Ahora sí hay restricciones por el Covid, están apareciendo muchos casos por día. Excepto en la Serie A han decidido frenar todos los torneos por dos semanas (espero que sean solo dos).

-¿Qué recuerdos tenés del Tomba?

-Me llevé recuerdos muy lindos, estuve muchos años ahí: fue el club que me formó como jugador y sobre todo como persona.

-¿Quedó alguna cuenta pendiente ahí?

-Me hubiese gustado terminar de otra manera en ese club, me encariñé mucho, fueron muchos años donde creo que en lo futbolístico traté de dejarlo y darlo todo. Las cosas no se dieron para poder firmar contrato y tuve que abandonar el club, pero no sé si llamarle cuenta pendiente, sí me hubiese gustado poder seguir y debutar en Primera con el club que me dio bastante.

-¿En cuál de los clubes de Mendoza la pasaste mejor?

-Creo que en Godoy Cruz porque fueron seis años, mucho tiempo.

-¿Recordás el día que te probaste en un club cuando eras chico? ¿Quién te acompañó?

-Mis papás siempre estuvieron ambos acompaándome desde chico, gracias a ellos hoy en día estoy donde estoy.

-¿Qué te dio y te quitó el fútbol?

-Me dio alegrías y tristezas, me hizo conocer gente y personas malas y buenas, que las buenas algunas hoy en día son amigos. Me hizo conocer lugares que nunca se me pasaría por la cabeza conocer. Me quitó un poco de tiempo para disfrutar cosas extra futbolisticas, pero bueno, es lo que elegí.

-¿Qué sacrificios hiciste para poder jugar y vivir de esto?

-Hice varios sacrificios, muchos piensan que es fácil pero hay que vivirlo para saber lo difìcil que es.

-¿Podés vivir del fútbol en ese país y darte tus gustos?

-Sí, acá podes vivir trabajando de lo que sea que hagas ja ja ja, se puede se puede vivir y podés darte tus gustos, yo me controlo porque voy a una tienda de ropa y me quiero comprar de todo y me termina haciendo mal ja ja.

-¿Qué referente tuviste de pibe en tu puesto y qué técnico te marcó un camino?

-No sé si tuve un referente exacto, me gustaba ver delanteros fuertes y aprender de los que más se descataban en ese momento. Puedo destacar algunos técnicos, de chico en infantiles mi DT fue Hugo Ulloa, en inferiores cuando pasé Godoy Cruz fue Miguel Nievas, a quien le tengo un aprecio muy grande por todo lo que me enseñó. No quiero dejar de destacar a Alberto Salomón y a Darío Alaniz, dos excelentes personas y entrenadores que también me enseñaron mucho.

-Cómo te fue en Racing de Teodelina y Libertad de Sunchales?

-En Racing jugué pocos partidos porque tuve la mala suerte de lesionarme el ligamento interno de la rodilla. En Libertad me fue bien, teníamos un muy buen equipo, hicimos un buen torneo llegando hasta semifinales y quedamos afuera del Regional por penales, pero es muy lindo club y Sunchales es una ciudad linda y tranquila.

-¿Cómo fue tu paso por España?

-Tuve un paso fugaz por España, digamos, porque no estuve mucho tiempo, estuve en un equipo de tercera división y la tomé como una experiencia más.

-¿Qué fue lo mejor y lo peor que viviste en tu carrera?

-Viví cosas muy lindas, viajes, conocer gente. El futbol te da alegrías y tristezas, trato de disfrutar donde me toque estar, divertirme siempre con el profesionalismo y la responsabilidad que conlleva esta profesión.

No me pasó algo grave gracias a dios, más de perder un partido importante o algo así pero solo eso. Algo malo que sí te puedo contar es el momento cuando me tocó irme de casa, las despedidas de mi familia y amigos son duras, todavia no me acostumbro ja ja.

