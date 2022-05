Julián Álvarez, entre River, Manchester City y Barcelona

►Te puede interesar: El lío entre Gallardo y Scaloni por la cesión de Franco Armani y Julián Álvarez

"Es difícil que se quede Julián Álvarez porque el City hizo una gran inversión. Reemplazarlo no será fácil y nadie ocupará su lugar. Es muy posible que juegue octavos y se vaya. Lo que suceda después no depende de mi, perro si lo quieren ceder, no hay problemas, estaría muy agradecido si nos lo pueden dejar hasta fin de año", señaló Gallardo en la conferencia de prensa.

El City adquirió al goleador de River Plate en 17 millones de euros y todo indica que el delantero también integrante de la selección argentina de Lionel Scaloni se incorporará al equipo de Pep Guardiola a fines de junio o principios de julio para iniciar la pretemporada con su club.

alvarez3.jpg Julián Álvarez se irá de River al Manchester City aunque lo piden de otros clubes

¿Puede ir al Barcelona?

La dirigencia del City desmintió que el Barcelona le haya solicitado a Julián Alvarez a préstamo para la próxima temporada, aunque confirmó que otros clubes europeos pidieron su cesión.

"Hemos tenido muchas ofertas de clubes para que cedamos a préstamo a Julián Álvarez, pero la decisión es que no será cedido. Hará la pretemporada con nosotros y creo que se quedará. El Barcelona no estaba entre los interesados", dijo el director ejecutivo del club inglés Ferran Soriano.

"El enorme rendimiento de Julián Álvarez habría convencido al Manchester City para contar con él la próxima temporada" señalò Mundo Deportivo que destaca los seis goles marcados por el delantero.

El City en tanto acaba de "dar el gran golpe" en el mercado de pases europeo al contratar al noruego Erling Haaland pero esa situación no "comprometería" la presencia de Julián Álvarez en el equipo y quien podría resultar cedido a préstamo a algún club sería el brasileño Gabriel Jesús.