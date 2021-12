Juan Manuel Sara y el desafío de dirigir al Deportivo Maipú

Arrancó diciendo: "Lo disfruto mucho, estoy muy contento de tener esta posibilidad que se me presenta. Era lo que esperaba ser entrenador principal y tomar la decisión final va a ser bueno. Me encuentra en un buen momento y me siento muy preparado".

"Estoy con mucho entusiasmo, es una chance que estaba esperando hace mucho tiempo. El crecimiento que tuve con Diego Martínez ha sido muy importante, aprendí mucho al lado suyo, después de la última etapa en Tigre decidí dar un paso al costado y buscar mi posibilidad de arrancar como entrenador, apareció la chance del Deportivo Maipú y me gustó el proyecto".

"Me seduce dirigir a esta institución y que la gente tenga confianza en mí, hace un tiempo atrás ya me habían llamado en otra circunstancia. Es un club que ascendió después de muchos años, que tiene mucha potencial, vengo a ayudar al club a que pueda crecer", agregó.

Su estilo de juego

Con respecto a su estilo de juego dijo: "La idea es parecida a la de Diego Martínez, por eso estuvimos tanto tiempo juntos. Me gustan los equipos dinámicos, intensos, que intenten jugar, un conjunto que genere mucha situaciones de gol y que nos nos lleguen tanto".

Así se despidió de Diego Martínez cuando ascendió Tigre

https://twitter.com/juanmanuelsara/status/1465441520241319937 Hoy después de 6 años me toca despedirme de un cuerpo técnico con el cual vivimos momentos imborrables, es tiempo de empezar un camino propio que me genera mucha ilusión... — Juan Manuel Sara (@juanmanuelsara) November 29, 2021

La primera práctica en el Cruzado

El lunes 13 de diciembre el flamante entrenador del equipo de calle Vergara dirigirá su primera práctica y sobre el inicio del trabajo de pretemporada aseguró: "La verdad que es hora de empezar, ya quiero ver al plantel con lo que cuento para trabajar".

Luego dijo: "Estamos evaluando junto a los dirigentes el tema de los refuerzos, tienen que venir varios teniendo en cuenta los que se han ido. Vamos a evaluar a los jugadores que tenemos y espero poder sumar futbolista en prácticamente todas las posiciones".

Sara estará acompañado por Facundo González como ayudante de campo y por los preparadores físicos Diego Vázquez y Matías Avendaño; el entrenador de arqueros, Federico Sandoval y Diego Castello como analista de videos.