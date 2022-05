Joaquín Varela y el partido soñado en su debut como titular en Gimnasia

►TE PUEDE INTERESAR: Cuántas estrellas logró Boca en su rica historia

"Creo que fuimos unos justos ganadores, por lo que hicimos en los noventa minutos, tuvimos un buen rendimiento y lo coronamos logrando los tres puntos", afirmó el Cata, sobre el triunfo ante el León.

El ex jugador de Godoy Cruz reveló: "Fue un día soñado para mí, fueron meses muy difíciles en lo personal; cuando llegué al club, me tocó lesionarme y me recuperé. Sostengo como filosofía de vida que nunca hay que dejar de trabajar para tener su premio. Es una alegría para la familia, que son siempre los que sufren y poder darle estos tres puntos a Gimnasia y Esgrima, es algo soñado".

joaquin Varela Gimnasia y Esgrima dos.jpg Joaquín Varela marcó el gol con una enorme definición. Foto: Martín Pravata (UNO)

"Cuando marqué el gol me acordé de mi señora Rocío, de Justina, que es mi nena, y el perro Chimuelo, pensé en mis viejos, que siempre están pendientes de mi carrera como jugador", confesó.

Su golazo

Por último habló de la etapa que vive como futbolista y aseguró: "Ahora soy un jugador más maduro, los golpes que he tenido me han fortalecido. Ojalá que sigamos por este buen momento que estamos transitando en el torneo y podamos seguir de racha ante Alvarado, en Mar del Plata".

La voz del Cata Varela