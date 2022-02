Izquierdoz respondió con dureza a los dichos de Riquelme sobre Boca

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1494114674933182467 "SI FUERA TAN INOCENTE NO ESTARÍA EN LA PRIMERA DE BOCA" sincero, Cali Izquierdoz analizó el partido en La Bombonera vs. Colón. pic.twitter.com/5YW5qETQBs — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2022

La polémica comenzó tras las declaraciones de Román luego del empate de Boca 1 a 1 como local frente a Colón de Santa Fe. "Somos un equipo muy bueno, muy inocente, no hacemos tiempo, no cortamos el juego. Somos un equipo muy sano", dijo el ídolo boquense.

riquelme1.jpg

Izquierdoz añadió: "Está claro que tuvimos una distracción que no tenía que haber pasado, pero de la forma en que lo dijo Román no fue así 'tenemos jugadores inocentes'. Hay veces que sí hay que utilizar ese famoso sacar ventaja, hacer tiempo, cortar con foules o provocar falta, pero nada, jugamos así. El gol se produjo porque hubo distracciones que tendríamos que haber corregido. Si no nos hubiesen hecho el gol ese, nadie hubiese dicho nada".

"Somos conscientes que esos dos puntos que perdimos en el final con Colón ya no los recuperaremos más. Con Aldosivi, en líneas generales, se hicieron bien las cosas", afirmó.

Izquierdoz-Boca.jpg

"El rival crece cuando va perdiendo y sale a arriesgar. Te pone más gente arriba, te obliga a dividir. Hoy había muchísimo viento y cuando dividías la pelota volvía y si no ganas la segunda jugada te cuesta. Eso te lleva a jugar en tu campo", expresó.

"Hay un poco de todo. Tuvimos tres chances clarar para definirlo, no entraron y es así. Después lamentablemente nos hacen el gol, que a nosotros como defensores nos duele porque queríamos terminar con el arco en cero", cerró.