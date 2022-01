Independiente Rivadavia comenzó el año y tuvo a los refuerzos

Los refuerzos que estuvieron fueron Diego Tonetto (el volante viene de actuar en Deportivo Maipú y ya jugó en el conjunto azul), Lucas Algozino (es mediocampista (se inició en Unión de Santa Fe y viene de jugar en Güemes de Santiago del Estero), Hernán Rubén (un volante que jugó en Defensores de Villa Ramallo), Valentín Perales (jugó en el último torneo en el Deportivo Morón), Zules Caicedo (ya estuvo en el club en el 2019 y fue dirigido por el entrenador Gabriel Gómez), Gustavo Turraca (ex Los Andes), Leandro Finochietto (el arquero viene a préstamo de Argentinos Juniors), Pablo Cortizo (ex Club Atlético Brown), Norberto Ezequiel Vidal (ex San Martín de San Juan), Joaquín Vivani (ex Sarmiento) y Eladio Ramos.